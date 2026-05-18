Jorge Nieto sobre apoyo a Roberto Sánchez o Keiko Fujimori: "También tenemos la opción de viciar el voto"

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El excandidato presidencial de Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, aseguró que este lunes 18 de mayo el Comité Ejecutivo del partido tendrá una reunión para definir si apoyan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta. En ese contexto, Nieto calificó como complicada la decisión que tomarán y no descartó el voto viciado.

“Claro que es complicado, sobre todo para un partido joven que está ubicado en el centro del espectro político, que ha recibido el apoyo de una enorme cantidad de jóvenes en todo el país. (...) No es solamente decidir entre Chana y Juana, es decidir qué es lo que más conviene al país. (...) Bueno, lo que pasa es que también tenemos la opción de viciar el voto; no solamente tenemos la opción de apoyar a uno", declaró.

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Durante una entrevista en 'Fuego Cruzado', Nieto mencionó que la decisión que tomará la organización política será "colegiada" luego de haber consultado y escuchado a otros miembros del partido en diversas regiones.

Asimismo, el expostulante a la presidencia afirmó que no se ha reunido con Fujimori ni con Sánchez y que, en caso de concretarse esa reunión, será pública.

En tanto, Nieto comentó que su decisión personal de apoyar a algún candidato dependerá de lo que decida el partido.

"Yo apoyaré las decisiones de mi comité ejecutivo y de mi partido, sin ninguna duda. Soy un dirigente del partido, pero soy también un militante disciplinado", dijo.

Jorge Nieto sostiene que no hay condiciones para una Asamblea Constituyente

En otro momento de la entrevista, al ser consultado sobre si Buen Gobierno respaldaría una eventual Asamblea Constituyente, Nieto afirmó que "no hay condiciones para eso".

"Cuando no hay consenso en la sociedad, y ese es el caso nuestro, una Asamblea Constituyente o una Constitución no resuelve nada. Una Constitución que es 50% contra el 50% restante no es una Constitución que da viabilidad", enfatizó.

En cuanto al pedido de indulto contra el sentenciado expresidente Pedro Castillo, Nieto indicó que, jurídicamente, no es viable y que es competencia de un juez. "Uno no puede pronunciarse si las cosas están en manos del juez. Mientras tanto, esperemos a que las cosas se planteen. ¿Para qué nos aceleramos y resolvemos estar a favor o no?", cuestionó.

"A mí me parece una doble moral el hecho de que quienes quieren cargarle todas las tintas a Pedro Castillo por golpista se las hayan descargado todas las demás a Alberto Fujimori. La vara mide a los dos igual. Si miden a los dos igual, perfecto. Pero si una vara es para acá y otra vez para acá, no me parece que sea la ley", agregó y consideró que el indulto al exdictador Alberto Fujimori no fue humanitario.