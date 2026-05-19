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Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y la segunda vuelta que nadie soñó | Arde Troya con Juliana Oxenford

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Las preguntas sobre el gas que Fujimori y Sánchez deben responder antes del 7 de junio

El contrato de exportación vence en 2028, las reservas duran 10 años y el país no tiene plan. Esto es lo que la segunda vuelta no está debatiendo.

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La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez arrancó este lunes con propuestas sobre seguridad, economía y empleo. Pero hay un tema que ninguno de los dos ha puesto sobre la mesa y que definirá la vida de millones de peruanos mucho más que cualquier promesa de campaña: qué va a pasar con el gas.

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El primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético de La República reunió este lunes a tres exfuncionarios del sector energético que trazaron un escenario que los equipos técnicos de ambos candidatos deberían leer con urgencia. Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, coincidieron en un diagnóstico sin matices: el Perú tiene gas para diez años y no está haciendo nada para encontrar más.

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Estas son las preguntas concretas que el debate de segunda vuelta debería responder.

Primro, ¿qué harán con el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028? El siguiente gobierno asumirá en julio. En menos de dos años tendrá que decidir si renueva ese contrato —que destina parte del gas peruano al mercado asiático— o lo usa para garantizar el abastecimiento interno. Es la decisión energética más importante de la próxima década y ningún candidato la ha mencionado.

Segundo, ¿cómo van a reactivar la exploración? El Perú pasó de tener más de ochenta contratos de exploración activos a no llegar hoy a dos dígitos. Sin nuevas reservas, el mercado interno quedará desabastecido antes de que termine el próximo quinquenio. Explorar toma al menos diez años desde la decisión hasta la producción. El tiempo para actuar es ahora.

Tercero, ¿qué harán con la masificación? El 80 o 90% de los usuarios de gas natural están en Lima. El sur, el norte y el centro del país siguen esperando. Un error del Congreso condenó ese proceso a veinte años en lugar de cinco. ¿Lo van a corregir?

Cuarto, ¿tienen un plan energético de largo plazo? No de cuatro años. De treinta. Porque cualquier inversión en el sector exige garantías de suministro por ese plazo, y hoy TGP solo tiene concesión hasta el 2033.

El 7 de junio los peruanos eligen presidente. Sería útil saber si alguno de los dos sabe cuánto gas le queda al país.

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