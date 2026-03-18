Roberto Sánchez no ocupa el primer lugar de intención de voto a nivel nacional con 20%: sondeo carece de sustento

LO FALSO:

Roberto Sánchez ocupa el primer lugar de intención de voto a nivel nacional con 20%.

LO VERDADERO:

El estudio compartido en Facebook no detalla su metodología ni la persona natural o jurídica responsable de su elaboración, lo que sugiere que no está avalado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y, por ende, carece de respaldo.

Entidades confiables como CPI, Datum e Ipsos indican que los candidatos que lideran la intención de voto presidencial son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, no Roberto Sánchez.

Al candidato presidencial Roberto Sánchez se le atribuye el primer puesto en intención de voto en un sondeo difundido en redes sociales. Sin embargo, no tiene sustento, ya que no especifica autoría ni ficha técnica, por lo que no está respaldada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, según los últimos análisis de firmas reconocidas como CPI, Datum e Ipsos, quienes encabezan las listas son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, no Sánchez.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un estudio que afirma que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, lidera la intención de voto a nivel nacional con 20%. Sin embargo, esta afirmación no cuenta con bases científicas.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance en la plataforma sobrepasó las 2.900 reacciones, 1.100 comentarios y 355 compartidos.

Publicación que alcanzó mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El material difundido no muestra el logotipo o nombre de la persona natural o jurídica responsable de su elaboración, lo que impide determinar si está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que autoriza la realización y difusión de sondeos electorales.

Además, tampoco proporciona información obligatoria como la ficha técnica, que debe incluir detalles relevantes de la investigación, como el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros criterios que respalden su validez. Este requisito está establecido en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de sondeos electorales en el Perú.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Adicionalmente, según estudios publicados en marzo por entidades como CPI, Datum e Ipsos —los más recientes hasta el cierre de esta verificación—, quienes lideran la intención de voto son Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Keiko Fujimori de Fuerza Popular con alrededor de 11,5%.

Roberto Sánchez, por su parte, se encuentra en posiciones inferiores con un porcentaje igual o menor al 2%.

Última encuesta de intención de voto según CPI. Foto: CPI

Última encuesta de intención de voto según Datum. Foto: Datum

Última encuesta de intención de voto según Ipsos. Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una encuesta que afirma que Roberto Sánchez lidera la intención de voto presidencial a nivel nacional. Sin embargo, esta carece de respaldo, ya que no menciona quién la elaboró ni incluye su ficha técnica. Esto sugiere que no cuenta con el aval del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, según investigaciones recientes de entidades reconocidas como CPI, Datum e Ipsos, son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori quienes ocupan los primeros lugares en las listas, no Sánchez. Por tanto, el contenido viralizado es falso.

*Si deseas verificar la veracidad de una publicación en redes sociales, puedes solicitar a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.