Fuerte temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 6,1 remeció Ica, según último reporte del IGP

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Un sismo de 6,1 de magnitud se registró a la 12:57 p. m. a 41 kilómetros al sur de Ica, en Ica, lo cual también se sintió en la ciudad de Lima por un tiempo prolongado. El temblor, ocurrido este 19 de mayo, tuvo una profundidad de 81 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener lista una mochila de emergencia para estar preparado ante desastres naturales.

Las autoridades no han reportado mayores incidencias en la capital hasta el momento. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el evento tuvo una intensidad IX, lo cual significa que fue ruinoso.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor que también remeció Lima?

El epicentro del temblor de este martes 19 de mayo se localizó a 41 kilómetros al sur de Ica, en el departamento de Ica. La magnitud del movimiento telúrico fue percibida también en la capital limeña.

Sismo de Ica de magnitud 6,1 se sintió también en Lima

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.

Presta atención a menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados y radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos de tratamiento para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia, monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (1/2 litro), barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés, infantiles y para personas adultas mayores.



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