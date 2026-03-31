Keiko Fujimori vs Mesias Guevara en debate presidnecial HOY 31 de marzo: fecha, hora y canales TV donde ver

Mesías Guevara (Partido Morado) volverá a enfrentarse a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en esta segunda ronda del debate presidencial. Hoy, 31 de marzo, a las 8:00 de la noche, ambos excongresistas se verán las caras. El debate será transmitido por señal abierta por TV Perú. Además, los clientes de Movistar podrán verlo en el canal 552 a través de JNE TV. Además, el evento también podrá seguirse en línea a través de las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

Guevara ya se ha enfrentado en las dos ternas pasadas del debate a Fujimori. En la primera presentación, ambos candidatos protagonizaron un momento viral donde ambos usaron neologismos de internet: la representante del fujimorismo aseguró que le haría “ghosting”, lo que motivo que el candidato del Partido Morado respondiera diciendo que la iba a “papear”.

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Fuera del momento jocoso, el debate también estuvo marcado por fuertes señalamientos entre ambos: Guevara criticó el papel del fujimorismo en el Congreso durante los últimos años y Fujimori respondió señalando momentos de la carrera política de Guevara.

Además de Guevara y Fujimori, la terna será completada con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Los tres debatirán sobre el eje temático de “educación, innovación y tecnología”.

Debate presidencial HOY 31 de marzo: otros cruces importantes

Además del debate entre Keiko Fujimori y Guevara, la representante del fujimorismo también se enfrentará a Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y a Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El esperado encuentro abrirá la jornada en un bloque enfocado en empleo, crecimiento y emprendimiento.

Este careo será determinante en el tramo final de la campaña presidencial, a tan solo 12 días de las elecciones. Pérez Tello ha evidenciado un repunte importante en los sondeos, alcanzando el décimo puesto con un 2% de intención de voto, a menos de nueve puntos de Fujimori. En tanto, la lideresa de Fuerza Popular y el dirigente de Renovación Popular se mantienen sin mayores variaciones en las encuestas, con 11% y 10%, respectivamente.

La exministra indicó que no dirigirá ataques directos contra sus contendores; sin embargo, sí pondrá en relieve el rol activo que han desempeñado en la crisis que vive el país: “Golpear sería atacar. Yo solo voy a poner en evidencia que la situación del Perú en los últimos ocho años —marcada por la crisis, la inseguridad, la ansiedad y la delincuencia— es responsabilidad de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón”, declaró a RPP.