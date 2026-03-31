Emboscadas entre candidatos y falta de respuestas primaron en el debate

La cuarta fecha del debate se caracterizó por la falta de respuestas y enfrentamientos entre los candidatos

La cuarta fecha del debate se caracterizó por la falta de respuestas y enfrentamientos entre los candidatos

Tal como ocurrió el 30 de marzo, ayer se repitieron los ataques entre candidatos. Y si bien se presagiaba un enfrentamiento entre Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) y Enrique Valderrama (Apra), no fueron los únicos que se dedicaron a lanzarse dardos. Llamó la atención también que varios candidatos evitaran responder a las preguntas de los moderadores. Incluso se les recordó que las interrogantes que les habían formulado estaban basadas en las propuestas incluidas en sus planes de gobierno.

Minutos antes del inicio del debate, simpatizantes del APRA escupieron y se treparon sobre el auto en el que iba Fernando Olivera. A la hora del intercambio de palabras, el conflicto continuó.

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El debate inició con el tema Educación, Innovación y Tecnología. La primera terna estuvo conformada por Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera.

Valderrama optó por contar vivencias personales para iniciar su presentación. Comentó que nació en El Porvenir (La Libertad), una zona golpeada por la inseguridad ciudadana, y que en muchos momentos tuvo que abandonar sus estudios por cuestiones económicas. En esa línea, planteó una “revolución educativa” que tendrá como base aumentar el presupuesto, del 5.1% al 7.10% del PBI.

Olivera inició su disertación con su clásico estilo frontal. “Cuando un pueblo sabe no lo engaña nadie. No lo engaña una japonesa. No lo engaña un mitómano miserable. No lo engaña un ladronzuelo. No lo engaña un charlatán o charlatancito”, dijo.

Valderrama respondió. Dejó a un lado suplan de gobierno y responsabilizó a Olivera de “encarnar la corrupción del país” y de ser cómplice de Alejandro Toledo.

En la siguiente terna participaron Carlos Espá (SíCreo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para todos). Los líderes políticos abordaron sus propuestas por el lado de la construcción y la mejora de colegios a nivel nacional, así como el acceso a internet para estudiantes y docentes, y la eliminación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Luego de presentar sus propuestas, empezaron los señalamientos. Lescano hizo alusión a que los demás candidatos no se preocupaban por los derechos de los estudiantes. Carlos Álvarez respondió: “Se supone que el humorista soy yo”. Lescano le replicó que no permitiría que “el telonero de fujimori” le de clases de moral.

En la tercera terna el silencio reinó. Los candidatos Ronald Atencio (Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) se quedaron en silencio luego de que los moderadores les pidieran explicar sus propuesta.

Atencio fue el primero en romper esa dinámica y tildó de “cabeza hueca” a Paz de la Barra por quedarse callado. Por alusión, este último le respondió, pero no con una propuesta, sino acusándolo de integrar el gabinete en la sombra del expresidente Pedro Castillo.

En la cuarta terna participaron George Forsyth (Somos Perú), Alex Gonzáles (Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad). Forsyth planteó fortalecer la Sunedu y aprovechó en acusar a la candidata Keiko Fujimori por la censura contra el exministro de Educación Jaime Saavedra. “No voy a permitir que el Congreso meta las manos en la educación como lo hizo Keiko Fujimori cuando censuró a Jaime Saavedra”, dijo.

Alex González, por su parte, acusó a Molinelli de malos manejos durante su gestión en EsSalud a lo que ella contestó: “Un aguila no le responde a las moscas”.

Empleo y más puyas entre postulantes

Tras la consulta ciudadana, llegó el tercer bloque destinado a las propuestas en empleo, desarrollo y emprendimiento. En la primera terna se enfrentaron Alex Gonzales, Enrique Valderrama y Carlos Espá.

El primero optó por mencionar que cuando era niño trabajó como vendedor ambulante. Hizo referencia a un “candidato de extrema derecha” que busca despedir a funcionarios de 11 ministerios. También atacó a Valderrama, de quien dijo que daba malas propuestas como en el gobierno del APRA.

Valderrama prometió al país una lista larga de proyectos. Entre ellos, aumentar los puestos de trabajo, destrabar proyectos de minería, ampliar la frontera agrícola y la creación de cuatro aeropuertos. “El desarrollo económico no solo será limeño”, aseguró. Mencionó que se ofrecerá “crédito popular con periodo de gracia de 3 años” para las PYMES, pequeños mineros, transportistas y pescadores.

Espá lanzó indirectas sobre los “políticos que viven del trabajo ajeno”. “El problema para la generación de empleo es la corrupción y el Estado”, sostuvo. Añadió que busca eliminar las “papeletas abusivas” y prometió la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo formales.

En una nueva terna participaron Álvaro Paz de la Barra, Carlos Álvarez y Walter Chirinos. Paz de la Barra propuso eliminar la explotación laboral. Chirinos ofreció regionalizar la Sunat.

Álvarez aprovechó el final para “felicitar” a Paz de la Barra por ser “un buen imitador de Alan García”. “Me ha salido competencia, así que lo felicito compañero De la Barra. Le he agarrado tanto cariño que un día de estos me lo llevo”, concluyó.