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Roberto Burneo sobre las elecciones 2026: "Con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aseguró que las fallas logísticas de la ONPE no alteraron los resultados de la primera vuelta presidencial. Durante una entrevista, Burneo destacó que las demoras en la entrega del material electoral tuvieron un impacto "leve".

El titular del JNE, Roberto Burneo, también se refirió a la investigación de la Universidad de Stanford, que descartó fraude electoral. Foto: Composición/LR
El titular del JNE, Roberto Burneo, también se refirió a la investigación de la Universidad de Stanford, que descartó fraude electoral. Foto: Composición/LR
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que, a pesar de las fallas logísticas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la primera vuelta presidencial del 12 de abril, estas no habrían alterado el resultado que coloca a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta.

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Durante una entrevista en RPP, Burneo afirmó que el impacto de las demoras en la entrega del material electoral "fue leve" y que "en cualquier escenario, sea con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo que el que ha declarado el Jurado Nacional de Elecciones".

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Asimismo, Burneo se refirió a la investigación que realizó el Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Primero, aclaró que el estudio no fue encargado por el organismo electoral. Segundo, resaltó que el resultado de la elección no se habría modificado pese a los problemas operativos registrados.

El titular del ente electoral también precisó que, hasta el momento, se han presentado 350.000 dispensas de personas que no pudieron acudir a votar por diversas razones. De ese total, menos del 1% (2.000) se debe a la falta de material electoral en las mesas de sufragio o a que llegaron tarde al local de votación.

Roberto Burneo se pronuncia sobre rechazo de elecciones complementarias

En otro momento, Burneo aseguró que el informe que realizaron fue la base para rechazar el pedido de las elecciones complementarias. Otro de los motivos fue el tema operativo, debido a que la ONPE estaba, dijo, "totalmente desorganizada en ese momento".

Asimismo, el impacto de la votación fue otro punto a considerar. El titular del JNE precisó que, de convocarse a elecciones complementarias, no hubiera habido un voto espontáneo.

"Ya no iba a ser un voto libre, sino que iba a ser un voto estratégico que le llama la doctrina, es decir, se iba a votar por aquellas opciones que estaban en el primer lugar, lo cual iba a generar una distorsión del voto que ya se había emitido el 12 de abril más el 13 de abril", explicó.

"Si se iba una complementaria, iba a impactar no solamente en los resultados de elecciones presidenciales, que probablemente iban a ser los mismos, porque la estadística nos lleva a eso y las conclusiones de un informe independiente que acabamos de comentar iban en la misma línea, pero sí va a ser un cambio sustantivo respecto de las demás elecciones, porque quizás, sin lugar a dudas, en las elecciones de los parlamentarios, senadores y diputados, las diferencias son mínimas para lograr un escaño", acotó.

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