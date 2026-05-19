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Un sismo de magnitud 6,1 remeció la ciudad de Ica a las 12:57 p. m. del martes 19 de mayo, con epicentro ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad y a una profundidad de 81 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales. El movimiento telúrico no generó alerta de tsunami, de acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, aunque fue percibido en Lima y en regiones cercanas.

El fuerte movimiento generó alarma entre la población, especialmente porque coincidió con la hora de salida de centros educativos y el desarrollo de actividades en distintos puntos de la ciudad. Reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en viviendas, centros comerciales y parques, además de la rotura de lunas en algunos establecimientos.

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El encargado de Defensa Civil en Ica, Walter Mendoza, señaló que el fuerte y breve movimiento provocó que muchas personas salieran a las calles por precaución. “Ha sido un movimiento seco y rápido, la gente ha tomado las calles. Hasta el momento no tenemos reportes de daños a la salud”, declaró a RPP.

Sismo en Ica.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 19 de mayo se localizó a 41 kilómetros al sur de Ica, en el departamento de Ica.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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