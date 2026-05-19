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Contralor César Aguilar es trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ayacucho: sufrió una descompensación

El incidente sucedió después de que Aguilar Surichaqui ofreció entrevistas a medios locales en Ayacucho. Inicialmente, fue atendido en la Clínica El Nazareno, pero debido a su delicado estado de salud, una ambulancia del SAMU lo llevó al Hospital Regional de Ayacucho.

El contralor fue llevado de emergencia mientras realizaba acciones de supervisión en Ayacucho. Foto: Composición/LR
El contralor fue llevado de emergencia mientras realizaba acciones de supervisión en Ayacucho. Foto: Composición/LR
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El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ayacucho (HRA) debido a que sufrió una descompensación mientras cumplía con sus actividades oficiales en la ciudad de Ayacucho.

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De acuerdo con el reporte de medios de la localidad, el incidente ocurrió luego de que Aguilar Surichaqui brindó una serie de entrevistas a la prensa. Por ese motivo, fue llevado de emergencia a la Clínica El Nazareno. No obstante, debido a su delicado estado de salud, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) lo llevó al HRA para recibir atención especializada.

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Cabe precisar que el contralor general de la República se encontraba ayer en la provincia de Cangallo realizando actividades oficiales vinculadas a sus funciones y tenía programado continuar este martes con su agenda de trabajo en Vilcashuamán. No obstante, la visita fue cancelada debido al problema de salud que presentó.

Aguilar realizó una supervisión al funcionamiento del nuevo Hospital de Apoyo de Cangallo, donde se detectaron varias observaciones vinculadas a la operatividad del establecimiento y la atención brindada a los pacientes.

Horas antes, el contralor supervisó las obras de “Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela”, cuyo valor es de S/380 millones y está a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho.

Según el ente fiscalizador, se estaría haciendo mal uso de los fondos del Estado y de la calidad de la infraestructura deportiva del recinto.

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Contraloría informa sobre estado de salud de César Aguilar

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República informó que el contralor general, César Aguilar Surichqui, sufrió una descompensación este martes 19 de mayo durante un viaje de trabajo en la región Ayacucho, donde encabezaba un operativo de control.

La entidad precisó que el incidente ocurrió mientras Aguilar Surichqui desarrollaba actividades institucionales vinculadas a labores de supervisión y control gubernamental en dicha jurisdicción.

Tras la descompensación, el titular de la Contraloría fue trasladado de inmediato a un centro médico de la región para recibir atención especializada. Según detalló la institución, su estado de salud es estable.

La Contraloría también señaló que, pese a este incidente, los equipos técnicos y operativos desplegados en Ayacucho trabajan con normalidad con la finalidad de garantizar el desarrollo de las acciones de control programadas.

Asimismo, la entidad reafirmó que las labores de control gubernamental se mantienen activas tanto en Ayacucho como en el resto del país, en cumplimiento de su mandato constitucional.

Comunicado de la Contraloría

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