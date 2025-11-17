Perú oficializa nueva escala salarial para guardaparques y presidente Jerí Oré es nombrado Guardaparque Honorario

El Gobierno oficializó hoy un cambio histórico para la conservación del país: la nueva escala salarial y los contratos bajo régimen especial e indeterminado para casi 800 guardaparques que protegen las 78 áreas naturales protegidas del Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El anuncio se realizó en un evento que reunió a guardaparques de diversas regiones, muchos de los cuales llevan décadas trabajando en condiciones adversas para resguardar bosques, lagunas, selvas, zonas altoandinas y los ecosistemas más frágiles del territorio nacional.

TE RECOMENDAMOS VIZCARRA FUERA, CUEVA AL CONGRESO Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Por qué nueva escala salarial para guardaparques?

El presidente José Enrique Jerí Oré destacó que esta nueva escala remunerativa es un paso decisivo para dignificar una labor que, por años, estuvo marcada por brechas salariales instaladas desde 2008.

“Hoy eso está cambiando. Sus ingresos serán más justos y, por fin, verán un reconocimiento real a su trabajo”, afirmó el mandatario.

Jerí Oré fue declarado Guardaparque Honorario, una distinción entregada por Emilio Aparicio, guardaparque con 33 años de servicio en el Parque Nacional del Manu. En una ceremonia simbólica, Aparicio le colocó la camisa y el gorro institucional.

El veterano guardaparque agradeció la implementación de la Ley de Guardaparques, señalando que es un sueño largamente esperado: “Somos quienes patrullamos por largas horas, navegamos en la Amazonía, dormimos en el frío y enfrentamos incendios. Esta ley beneficia a nuestras familias”.

Actualmente, gracias al trabajo de estos equipos, el 96% de las áreas naturales protegidas del país se mantiene en estado óptimo de conservación.

¿Qué dice la Ley N.º 31991?

El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, explicó que esta ley reconoce:

Jornadas atípicas de trabajo en campo.

Contratos de duración indeterminada.

Una escala remunerativa acorde con su responsabilidad técnica y territorial.

“El guardaparque no es eventual: es permanente y esencial para el país”, subrayó.

También participó el presidente del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, quien viabilizó esta reforma que cierra una deuda pendiente de más de una década.

Dato

El nuevo régimen incluye beneficios similares al DL 728, como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS) y asignaciones por zona de frontera o condiciones geográficas.