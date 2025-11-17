HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Economía

Perú oficializa nueva escala salarial para guardaparques y presidente Jerí Oré es nombrado Guardaparque Honorario

El nuevo régimen incluye beneficios similares al DL 728, como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS) y asignaciones por zona de frontera o condiciones geográficas.

Casi 800 guardaparques tienen nueva escala salarial
Casi 800 guardaparques tienen nueva escala salarial | Sernanp

El Gobierno oficializó hoy un cambio histórico para la conservación del país: la nueva escala salarial y los contratos bajo régimen especial e indeterminado para casi 800 guardaparques que protegen las 78 áreas naturales protegidas del Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El anuncio se realizó en un evento que reunió a guardaparques de diversas regiones, muchos de los cuales llevan décadas trabajando en condiciones adversas para resguardar bosques, lagunas, selvas, zonas altoandinas y los ecosistemas más frágiles del territorio nacional.

TE RECOMENDAMOS

VIZCARRA FUERA, CUEVA AL CONGRESO Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Por qué nueva escala salarial para guardaparques?

El presidente José Enrique Jerí Oré destacó que esta nueva escala remunerativa es un paso decisivo para dignificar una labor que, por años, estuvo marcada por brechas salariales instaladas desde 2008.

“Hoy eso está cambiando. Sus ingresos serán más justos y, por fin, verán un reconocimiento real a su trabajo”, afirmó el mandatario.

Jerí Oré fue declarado Guardaparque Honorario, una distinción entregada por Emilio Aparicio, guardaparque con 33 años de servicio en el Parque Nacional del Manu. En una ceremonia simbólica, Aparicio le colocó la camisa y el gorro institucional.

El veterano guardaparque agradeció la implementación de la Ley de Guardaparques, señalando que es un sueño largamente esperado: “Somos quienes patrullamos por largas horas, navegamos en la Amazonía, dormimos en el frío y enfrentamos incendios. Esta ley beneficia a nuestras familias”.

Actualmente, gracias al trabajo de estos equipos, el 96% de las áreas naturales protegidas del país se mantiene en estado óptimo de conservación.

¿Qué dice la Ley N.º 31991?

El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, explicó que esta ley reconoce:

  • Jornadas atípicas de trabajo en campo.
  • Contratos de duración indeterminada.
  • Una escala remunerativa acorde con su responsabilidad técnica y territorial.

“El guardaparque no es eventual: es permanente y esencial para el país”, subrayó.

También participó el presidente del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, quien viabilizó esta reforma que cierra una deuda pendiente de más de una década.

Dato

El nuevo régimen incluye beneficios similares al DL 728, como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS) y asignaciones por zona de frontera o condiciones geográficas.

Notas relacionadas
CGTP pide al Gobierno incrementar el sueldo mínimo a no menos de S/1.300: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

CGTP pide al Gobierno incrementar el sueldo mínimo a no menos de S/1.300: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

LEER MÁS
Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

LEER MÁS
El 63% de los trabajadores gasta hasta el 30% de su sueldo en compras navideñas, según Edenred

El 63% de los trabajadores gasta hasta el 30% de su sueldo en compras navideñas, según Edenred

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
Peruanos no podrían acceder a su CTS hoy pese a ser el último día del depósito, según la ley: ¿por qué?

Peruanos no podrían acceder a su CTS hoy pese a ser el último día del depósito, según la ley: ¿por qué?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025