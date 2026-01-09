La Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva contra los investigados del caso Ciro Castillo. Foto: composición Betsy de los Santos/La República.

Al inicio de la audiencia continuada de prisión preventiva del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, el juez Edie Walther Solorzano Huaraz, del 11° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, denunció que recibió una llamada impropia del familiar del procesado Jimmy Alexander Whu Cárdenas.

“A efectos de dejar constancia, en aras de la transparencia del presente proceso y de la preservación de la independencia judicial, este magistrado hace saber que ha recibido una llamada de familiares de uno de los procesados como Jimmy Alexander Whu Cárdenas", dijo el magistrado Edie Solorzano.

"Dicha comunicación no fue solicitada y resulta absolutamente impropia, al tratarse de un contacto ajeno a los canales legalmente establecidos. Este juzgado rechaza cualquier forma de presión, insinuación o comunicación extraprocesal. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar la independencia judicial, los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes", añadió.

El juez Edie Olorzano no dio mayores detalles salvó que pondría los hechos en conocimientos de las autoridades, sin embargo, fuentes judiciales indicaron a La República que el magistrado está recibiendo llamadas amenazantes para que deje en libertad a los procesados y no les imponga prisión preventiva.

La fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión para Ciro Castillo Rojo y otros a otros 12 funcionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao. Ellos son 1) Jimmy Alexander Whu Cárdenas, 2) Hiromi Zúñiga Jauregui, 3) Wilmer Meza Natividad, 4) Nancy Oriundo Quilca, 5) Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, 6) Jaime Alonso Liza Ríos, 7) Marco Antonio Rojas Gálvez, 8) Roberto Adolfo Rosales Carazas, 9) Cesar Edilberto Arango Huaringa, 10) Luis Antonio Blanco Cabrera, 11) Rafael Moscaisa Gutiérrez y 12) Carmen Haydee Blanco Rivera.