Vicente Tiburcio descartó aplicar el toque de queda en la prolongación del estado de emergencia. | Miguel Vásquez / La República

Vicente Tiburcio descartó aplicar el toque de queda en la prolongación del estado de emergencia. | Miguel Vásquez / La República

El estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao se extenderá, al menos, hasta el 20 de diciembre, conforme al artículo 137 de la Constitución. Sin embargo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, descartó la implementación de un toque de queda en la capital, pese al incremento de la criminalidad.

En lugar de esa medida, el Gobierno apostará por operativos encubiertos y mayor presencia policial en las zonas más afectadas, según lo anunciado durante la instalación de un nuevo centro de comando en el primer puerto, encabezada por el presidente de la República, José Jerí.

TE RECOMENDAMOS CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Por qué no habrá toque de queda?

El titular del Ministerio del Interior aseguró que la implementación de un toque de queda no forma parte de la agenda del Ejecutivo. “Ese tema no ha sido tratado a nivel de Gobierno. Está descartado, salvo que en algún momento se vuelva a evaluar”, precisó durante una actividad oficial con gremios de transporte en San Juan de Lurigancho, cuyos choferes fueron víctimas de un atentado el último fin de semana.

El funcionario remarcó que el Gobierno revisa posibles ajustes en su política de seguridad ante el avance del crimen organizado. En ese sentido, enfatizó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) desarrollarán acciones conjuntas mientras dure el estado de emergencia. “No podemos darle tregua a la delincuencia. Hemos dado un paso firme y daremos más”, indicó Tiburcio.

Policías operarán de civil

Como parte de las nuevas estrategias durante el estado de emergencia, el Mininter dispuso que el 50% del personal policial trabaje de civil en distintos puntos de Lima. Esta iniciativa, inspirada en el modelo del Grupo Terna, busca reforzar las labores de inteligencia operativa frente a bandas criminales dedicadas a la extorsión.

“Hemos tomado la decisión de aplicar una estrategia 50-50. La mitad del personal estará uniformada para labores preventivas y la otra mitad actuará de forma encubierta. Queremos potenciar la presencia policial para asegurar una respuesta inmediata”, explicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.