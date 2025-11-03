Sinadef reporta 121 homicidios durante el Gobierno de José Jerí pese al estado de emergencia

Extorsiones aumentan 18% y más de 2.100 homicidios en lo que va de 2025. Foto: LR

Extorsiones aumentan 18% y más de 2.100 homicidios en lo que va de 2025. Foto: LR

La violencia en el Perú sigue en aumento. Entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 121 homicidios a nivel nacional durante el gobierno de José Jerí. Este incremento se produce a pesar del estado de emergencia declarado el 22 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao.

Según el analista de datos Juan Carbajal, al menos 17 muertes violentas han sido causadas por proyectiles de arma de fuego, pero aún figuran como casos no identificados o desconocidos. Explicó que de estas, 7 corresponden a Lima y 3 al Callao.

También señaló que las cifras aún están en proceso de actualización, por lo que es probable que el número de homicidios aumente en los próximos días.

Pues bien, los departamentos más afectados por este delito son Lima, con 52 casos, La Libertad, con 17, Ica, Madre de Dios y Piura, con 7 casos. "Actualmente, se ha registrado un homicidio en el país cada 3 horas y 52 minutos en lo que va del año", señaló el especialista.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Ante esta situación, el Gobierno de José Jerí oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante 30 días. Esta acción, que comenzó a las 00 horas del 22 de octubre, se implementó como una solución ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia en el país.

Pues bien, no es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.

En el caso de Vizcarra, la única vez que se aplicó esta medida fue en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski, durante su breve mandato, decretó dos estados de emergencia que totalizaron 75 días.

Extorsiones aumentan en el Perú

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó el 2 de noviembre un aumento del 18% en las denuncias por extorsión a nivel nacional en comparación con 2024, mientras que los homicidios registraron un total de 2.118 casos. Lo que evidencia que durante el Gobierno de Dina Boluarte estos delitos incrementaron.

"En lo que va del año, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao", agregó el ministro.

Ante esta situación, el titular del Ministerio del Interior anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, que estará bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo.