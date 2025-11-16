HOYSuscripcion LR Focus

Política

Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

Stephany Vega, una joven de 32 años que actualmente ocupa el cargo de asesora de la Alta Dirección de la PCM, es señalada como la amiga y confidente del presidente José Jerí. 

Stephany Vega, una joven de 32 años que actualmente ocupa el cargo de asesora de la Alta Dirección de la PCM, es señalada como la amiga y confidente del presidente José Jerí. Un reportaje de Panorama reveló que, en los últimos cuatro años, su vida cambió de manera rotunda desde que ingresó primero al Congreso y, posteriormente, al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la investigación del dominical, Vega adquirió un automóvil Audi en 2023; un año después, en 2024, compró un BMW valorizado en aproximadamente S/ 60 mil; y en 2025 adquirió un departamento con cochera por 120 mil dólares en un distrito de Lima.

El ascenso de Vega se remonta a 2021. En esa fecha era estudiante de Derecho e ingresó como asistente del congresista José Jerí con un salario de 1.500 soles.

Con el tiempo, pasó a desempeñar un rol clave en la Comisión de Presupuesto, donde su nombre comenzó a ganar presencia. Más tarde, con el ascenso de Jerí a la presidencia del Congreso, su remuneración se incrementó hasta alcanzar los 16 mil soles mensuales, más de diez veces lo que percibía al inicio de su carrera parlamentaria.

El reportaje también señala que Vega figura como copropietaria de un bar que en redes sociales se promociona como un éxito rotundo. Sin embargo, según documentación pública citada por Panorama, la empresa fue constituida con apenas 20 mil soles de capital junto a dos socias —hermanas gemelas de 18 años—, sin considerar los costos de implementación, planilla, proveedores y servicios, lo que ha despertado interrogantes.

Las imágenes difundidas por el dominical también la muestran en lujosas vacaciones, como un viaje a Dubái donde aparece montando camellos, un destino poco común para una recién egresada.

Fuentes del partido señalan que su relación con la lideresa Patricia Li sería “tirante”. En Palacio, en cambio, aseguran que la influencia de Li ha disminuido y que quien tendría llegada directa al presidente Jerí sería precisamente Stephany Vega.

