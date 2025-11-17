José Jerí no promulgó durante su gobierno la ley de cadena perpetua para extorsionadores por el delito de criminalidad sistemática

LO FALSO:

Jose Jerí promulgó el 10 de octubre de 2025, durante su gobierno, la Ley n°.32446, que establece cadena perpetua para extorsionadores, sicarios y secuestradores por el delito de criminalidad sistemática.

LO VERDADERO:

La normal fue promulgada el 19 de septiembre por Dina Boluarte y publicada oficialmente el 22 del mismo mes en el diario El Peruano.

Su elaboración fue resultado de 17 proyectos legislativos presentados por distintas bancadas parlamentarias.

En la red social Threads se difundió la versión de que el presidente José Jerí Oré promulgó la Ley n°.32446, norma que supuestamente oficializó, el 20 de noviembre durante su gobierno, y que establece que pueden ser condenados a cadena perpetua extorsionadores, sicarios y secuestradores. Sin embargo, esta versión es engañosa porque la ley fue promulgada en otra administración.

La publicación que circula en redes acumula más de 2.900 reacciones, 780 comentarios y 245 compartidos. También fue difundida en Facebook, dónde en una gran cantidad de post acumula cerca de 100 compartidos.

Publicación falsa difundida por Threads

Ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática fue promulgada durante el gobierno de Dina Boluarte

La ley n°.322446 fue publicada oficialmente en el diario El Peruano el lunes 22 de septiembre de 2025, bajo el nombre "Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática". La norma incorpora el artículo 318-B al Código Penal peruano, con el siguiente contenido:



"Artículo 318-B: El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar característica, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua".

La ley fue aprobada previamente por el pleno del Congreso el 3 de septiembre, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Es resultado de una acumulación de 17 proyectos de ley presentados por distintas bancadas parlamentarios.

Según el documento oficial, el 8 de septiembre, José Jerí -entonces presidente del Congreso de la República- solicitó a Dina Boluarte la promulgación de la norma, lo cual ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en Palacio de Gobierno, con la firma de la entonces presidenta y del presidente del Consejo de Ministros de ese momento, Eduardo Arana.

Por otro lado, Jerí asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre de 2025, tras una crisis política que derivó en la vacancia de Boluarte. Su llegada al Ejecutivo ocurrió en un contexto marcado por altos niveles de inseguridad ciudadana y tensión política a nivel nacional. Por lo tanto, la ley fue promulgada y oficializada antes de que José Jerí asumiera la presidencia del Perú.

Conclusión:

En síntesis, la Ley n°.322446 fue promulgada el 19 de septiembre por Dina Boluarte y publicada oficialmente el 22 del mismo mes en el diario El Peruano. Su elaboración fue resultado de 17 proyectos legislativos presentados por distintas bancadas parlamentarias. Por ello, es engañosa la versión que afirma que José Jerí promulgó durante su gobierno la norma que establece cadena perpetua para extorsionadores bajo la figura del delito de criminalidad sistemática.