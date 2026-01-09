Guido Bellido uso la IA para anunciar por error que Lucinda Vásquez había muerto: “Ofrecemos disculpas”

El congresista Guido Bellido difundió en la red social X un mensaje que fue interpretado como el anuncio de la muerte de Lucinda Vásquez, lo que generó confusión y alarma entre usuarios y actores políticos. Horas después, el parlamentario ofreció disculpas públicas y aclaró que la información difundida era incorrecta.

En su mensaje de rectificación, Guido Bellido señaló: “Ofrecemos nuestras disculpas por haber difundido información imprecisa sobre nuestra hermana congresista Lucinda Vásquez”. En esa publicación precisó que, en realidad, se celebraría una misa por la salud de la legisladora y no un acto fúnebre.

La publicación inicial estuvo acompañada por una imagen que convocaba a una “Misa de salud y esperanza” por la pronta recuperación de la congresista Lucinda Vásquez. Sin embargo, el texto que acompañó la imagen incluyó expresiones asociadas a una despedida, lo que llevó a interpretar erróneamente que la parlamentaria había fallecido.

Tras la aclaración, el episodio generó debate en redes sociales sobre la forma en que los congresistas comunican información sensible. Diversos usuarios cuestionaron el uso de textos automatizados o no verificados, en un contexto donde la IA empieza a ser empleada en la comunicación política.