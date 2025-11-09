Encargada de la Embajada de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

La encargada de la Embajada de México en Perú se retiró el último sábado del país. Foto: Composición/LR

La encargada de la Embajada de México en Perú se retiró el último sábado del país. Foto: Composición/LR

La encargada de la Embajada de México en Perú abandonó el país el último sábado 8 de noviembre en horas de la noche. Según informó Migraciones en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Karla Ornelas dejó el territorio peruano luego de realizar el control migratorio. Esto se da después de que el Gobierno de José Jerí le otorgara un "plazo perentorio" para retirarse, tras el asilo diplomático otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La salida de Ornelas se produce luego de que el Perú, a través de la Cancillería, decidiera romper relaciones diplomáticas con México el último 3 de noviembre.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Parlamentarios que votaron a favor de las leyes pro crimen podrían postular al Congreso bicameral

El Gobierno comunicó dicha ruptura tras confirmarse el asilo otorgado a Chávez Chino, quien se encuentra investigada por e intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Además, la excongresista afronta un juicio oral que se encuentra en su última etapa antes de darse el veredicto de los jueces.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la decisión el Perú como "fuera de toda proporción". No obstante, el Congreso decidió declarar como personan non grata a Sheinbaum por sus declaraciones sobre el país y su respaldo al expresidente Castillo.

Comunicado de Migraciones en su cuenta oficial de X.

Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez y planea modificar Convención de Caracas

El último viernes 7 de noviembre, a través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de José Jerí informó que, por ahora, no otorgará el salvoconducto a Betssy Chávez. Además, presentará ante los países miembros de la OEA una propuesta para modificar la Convención de Caracas, argumentando que desde su adopción ha habido una evolución negativa en su aplicación internacional.

"Se ha constatado en distintos casos -no solo vinculados al Perú-, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", indica el comunicado.