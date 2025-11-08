HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Política

Dirigentes aymaras y quechuas rechazan al Gobierno por dejar en suspenso salvoconducto a Betssy Chávez

Representantes defendieron la decisión de expremier de asilarse en la embajada de México. A la vez, declararon personas no gratas a los congresistas por la inminente inhabilitación de Pedro Castillo.

Representantes de comunidades arribaron a Puno para sentar su posición. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Representantes de comunidades arribaron a Puno para sentar su posición. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Dirigentes quechuas y aymaras de diversas provincias llegaron a Puno para expresar su rechazo al gobierno de José Jerí por no otorgar el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima. Como se recuerda, Chávez afronta un proceso judicial por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

“Detrás de la decisión de Betssy Chávez, el problema de fondo es que ella decidió cautelar su libertad de un sistema de justicia que no brinda las mínimas garantías. La justicia está politizada. De lo contrario, Pedro Castillo, habría sido retornado al sillón presidencial. Fue vacado sin los votos exigidos por ley sin darle derecho a defensa”, dijo José Carlos Gutiérrez, presidente del Consejo de Autoridades Originarias.

“El juez Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, admitió que fue vacado sin los votos 104 necesarios, pero a la vez precisó que si era retornado a su cargo generaría traería caos social. Acá hay persecución para contentar a un sector”, añadió José Carlos Gutiérrez.

Cuestionan posible inhabilitación a Pedro Castillo

El Congreso de la República tampoco se salvó del repudio de los representantes de diversos colectivos comunales. La dirigente Lucila Velázquez, dio lectura de un comunicado a través del cual declararon persona no grata a los parlamentarios por la inminente inhabilitación de Pedro Castillo y su expremier.

“Estos señores están actuando por consigna. Al expresidente no lo quieren en el partidor electoral. No lo quieren libre porque su sola figura reivindica a los pueblos del interior del país. Entonces, lo mejor para ellos es sacarlo de carrera para que a la gente no le quede otras que inclinarse hacia quienes están en carrera”, aseguró.

Rechazo a partidos del Congreso

Juvenal Sandro Gil Hallasi, consideró que pese a todas las estrategias implementadas, Puno no le dará el voto a los partidos denominados de derecha, sobre todo aquellas agrupaciones políticas con representación parlamentaria porque blindaron a Dina Boluarte para que se mantenga en el poder.

“No la van a tener fácil. Serán rechazados, porque las personas despertaron su conciencia social. Ya todos sabemos cómo operan cuando se tratan de presentantes del pueblo. Estamos asistiendo a un fraude anticipado. Tarde o temprano el pueblo va tomar el poder y ahí las cosas cambiarán”, precisó.

