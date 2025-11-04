HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
EN VIVO

Perú y México enfrentados por Betssy Chávez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de México defendió el asilo a Betssy Chávez, quien es procesada por el intento de golpe de Estado en 2022. Además, cuestionó a José Jerí por romper relaciones diplomáticas entre ambos países.

La presidenta de México respaldó el asilo político a Betssy Chávez. Foto: Composición/LR
La presidenta de México respaldó el asilo político a Betssy Chávez. Foto: Composición/LR

La presidenta de la República de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el asilo diplomático otorgado a la excongresista Betssy Chávez, quien se encuentra procesada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 por el presunto delito de rebelión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, durante una conferencia de prensa este martes 4 de noviembre, la mandataria mexicana defendió la decisión de su Gobierno de asilar a Chávez Chino y calificó la detención del exjefe de Estado Pedro Castillo como "injusta" luego de dar un mensaje a la Nación en el que anunciaba el cierre del Congreso.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

lr.pe

En esa misma línea, Sheinbaum aseguró que, si bien se rompieron las relaciones diplomáticas entre Perú y México, las relaciones comerciales continuarán. Además, enfatizó que la ruptura se debe a la decisión del Gobierno de José Jerí.

"Lo que se hizo entonces y defendemos ahora es que fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo y que, de verdad, correspondió a un tema político que venía desarrollándose de hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia", dijo.

PUEDES VER: México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

lr.pe

Claudia Sheinbaum cuestiona a José Jerí por romper relaciones diplomáticas con México: "Está fuera de toda proporción"

Por otro lado, la presidenta mexicana cuestionó al presidente José Jerí por romper las relaciones diplomáticas con su país a raíz del asilo otorgado a la excongresista Betssy Chávez. Durante, su intervención, calificó como "fuera de toda proporción" la decisión del jefe de Estado que se tomó por medio de la Cancillería.

"Debido a esto, el actual presidente del Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero eso una decisión que ellos toman", dijo.

Además, Sheinbaum aseguró que la responsable de la embajada de México en Perú le afirmó que no se romperán las relaciones consurales entre ambos países, solo las diplomáticas. "Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente las conocemos por las declaraciones", dijo.

Notas relacionadas
Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

LEER MÁS
Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

LEER MÁS
Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

LEER MÁS
Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025