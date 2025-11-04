Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

La presidenta de la República de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el asilo diplomático otorgado a la excongresista Betssy Chávez, quien se encuentra procesada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 por el presunto delito de rebelión.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa este martes 4 de noviembre, la mandataria mexicana defendió la decisión de su Gobierno de asilar a Chávez Chino y calificó la detención del exjefe de Estado Pedro Castillo como "injusta" luego de dar un mensaje a la Nación en el que anunciaba el cierre del Congreso.

En esa misma línea, Sheinbaum aseguró que, si bien se rompieron las relaciones diplomáticas entre Perú y México, las relaciones comerciales continuarán. Además, enfatizó que la ruptura se debe a la decisión del Gobierno de José Jerí.

"Lo que se hizo entonces y defendemos ahora es que fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo y que, de verdad, correspondió a un tema político que venía desarrollándose de hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia", dijo.

Claudia Sheinbaum cuestiona a José Jerí por romper relaciones diplomáticas con México: "Está fuera de toda proporción"

Por otro lado, la presidenta mexicana cuestionó al presidente José Jerí por romper las relaciones diplomáticas con su país a raíz del asilo otorgado a la excongresista Betssy Chávez. Durante, su intervención, calificó como "fuera de toda proporción" la decisión del jefe de Estado que se tomó por medio de la Cancillería.

"Debido a esto, el actual presidente del Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero eso una decisión que ellos toman", dijo.

Además, Sheinbaum aseguró que la responsable de la embajada de México en Perú le afirmó que no se romperán las relaciones consurales entre ambos países, solo las diplomáticas. "Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente las conocemos por las declaraciones", dijo.