Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Política

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

Canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que ese país concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Canciller indicó que medida no rompería relaciones consulares con México. Foto: composición LR
Canciller indicó que medida no rompería relaciones consulares con México. Foto: composición LR

El canciller Hugo de Zela informó este lunes que el país rompe oficialmente sus relaciones diplomáticas con México, en respuesta a la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de otorgar asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente Castillo está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en Perú", sostuvo.

"Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en el que el actual y el anterior presidente han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno actual ha decidido romper relaciones diplomáticas con México. Todos ustedes recordarán que en los acontecimientos de diciembre de 2022, el Gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha y difundió una versión tendenciosa e ideologizada", agregó.

Cabe recordar que Betssy Chávez no asistió a las tres últimas audiencias del proceso que se desarrolla en la Sala Penal de Barbadillo. Su abogado, Raúl Noblecilla, presentó un informe médico que los magistrados calificaron como “falso”, motivo por el cual fue suspendido de participar en las siguientes sesiones del juicio.

En declaraciones para RPP, Noblecilla dijo desconocer si Chávez se encuentra en la embajada mexicana. "Nosotros como defensa no sabemos si está o no está. Nosotros hemos perdido comunicación con Betssy Chávez desde que la misma sala penal demostró que estaba enferma", señaló.

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

