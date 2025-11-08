Es falso que Claudia Sheinbaum amenazó con atacar a Perú en el contexto del asilo político concedido a Betssy Chávez

LO FALSO:

Claudia Sheinbaum amenazó con atacar a Perú en el contexto del asilo político concedido a Betssy Chávez.

LO VERDADERO:

No hay comunicados oficiales por parte del Gobierno de México o de sus embajadas que sostenga dicha versión

Tampoco existen registros de dichas amenazas en conferencias públicas ni en medios internacionales y nacionales de prestigio.

La exprimera ministra Betssy Chávez es investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración debido a su participación en el fallido autogolpe de estado de Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022. Cuando ya existía una solicitud fiscal que pide 25 años de prisión, Chávez se refugió en la sede diplomática de México. El 3 de noviembre de 2025, la Cancillería peruana confirmó que el Gobierno mexicano le concedió asilo político, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Después de ello, el Gobierno de México solicitó el salvoconducto, un documento esencial que Perú debe entregar para permitir la salida segura de Chávez hacia territorio mexicano, conforme a la Convención de Caracas de 1954. No obstante, el 7 de noviembre de 2025, el presidente peruano José Jerí anunció la suspensión de la respuesta y señaló que aún no se pronunciaría sobre el pedido. Además, cuestionó el uso indebido del derecho de asilo y adelantó que Perú propondrá una reforma de la Convención ante los países miembros de la OEA. En la práctica, esto significa que Betssy Chávez no podrá salir del país y deberá permanecer asilada por tiempo indefinido en la embajada de México.

En ese contexto se difundió la información de que la presidenta Claudia Sheinbaum amenazó con "atacar al Perú" en medio del contexto del asilo político concedido a Betssy Chávez. Sin embargo esta noticia es falsa, ya que no existe comunicados oficiales del gobierno mexicano o declaraciones de la presidenta en las que se amenace a Perú con un ataque militar. Además, la embajada de México en Perú se ha comunicado.

Post falso difundido en Facebook

No hay información oficial de que Claudia Sheinbaum amenazó con atacar a Perú tras el asilo otorgado a Betssy Chávez

El video viral fue difundido en Facebook y YouTube. En la primera plataforma, acumula más de 6.500 reacciones, 3.400 comentarios y 500 compartidas; mientras que, en YouTube, supera las 50.000 visualizaciones. El material audiovisual, que tiene una duración de 21 minutos con 20 segundos, presenta el siguiente mensaje intervenido en el video: "Presidente de México amenaza con atacar al Perú si hace esto". Además, en la descripción se lee: "Bienvenidos a otro video para el canal. Hoy veremos cómo la presidenta de México amenaza con atacar Perú por todos los problemas políticos que hay entre los dos países por una consejala que está refugiada en la embajada mexicana."

A lo largo del video, el creador recopila extractos de transmisiones de otros generadores de contenido y medios de comunicación mexicanos que abordaron el tema del asilo político otorgado a Betssy Chávez.

Como parte de la verificación, se revisaron los comunicados oficiales, sitios web y redes sociales del Gobierno de México, el Gobierno del Perú, la Embajada de México en Perú y la Embajada del Perú en México, en busca de algún pronunciamiento o publicación que confirmara una advertencia o amenaza. El análisis abarcó el periodo del 3 al 8 de noviembre de 2025 (fecha de la publicación de esta verificación). Como resultado, no se encontró evidencia de que el Gobierno mexicano o la presidenta Claudia Sheinbaum hayan emitido alguna amenaza a Perú de ataque militar en el contexto del asilo político concedido a Betssy Chávez.

Además se revisaron las conferencias de prensa brindadas por la presidenta Sheinbaum del 3 al 8 de noviembre en el programa "Mañanero del Pueblo" transmitido en el canal oficial de YouTube del Gobierno de México, pero en ninguno se menciono sobre alguma amenaza de ataque a Perú en el contexto del asilo politico concedido a Betssy Chávez. Sin embargo, si se toco en repetidas ocasiones el tema del asilo politico a Betssy Chávez y la ruptura de relaciones politicias entre México y Perú.

Asimismo, se revisaron los principales medios internacionalesespecializados en política internacional, como BBC, Reuters, El Universal y La República, y ninguno informó sobre una amenaza de ataque por parte de la presidenta mexicana hacia el Perú.

Conclusión

En síntesis, no hay evidencia oficial ni declaraciones verificables que respalden la afirmación de que Claudia Sheinbaum haya amenazado con atacar al Perú tras el otorgamiento de asilo político a Betssy Chávez. Ningún comunicado del Gobierno de México, de sus embajadas ni de la propia presidenta sostiene esa versión. Tampoco existen registros de dicha amenaza en conferencias públicas ni en medios internacionales de prestigio. Por tanto, se trata de una afirmación falsa.

