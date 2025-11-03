HOYSuscripcion LR Focus

Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
#Las10DelDía | Candidatura de Keiko, hom*cidios en el Gobierno de Jerí y más

Política

José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

El Canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras confirmar que el gobierno de este país brindó asilo político a la exprimera ministra, Betssy Chávez, quien se encuentra bajo investigación por su presunta vinculación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez. Foto: LR
Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez. Foto: LR

El presidente José Jerí, a través de su cuenta en X, expresó su respaldo a la decisión del canciller Hugo de Zela de romper relaciones diplomáticas con México, luego de confirmarse que el gobierno mexicano otorgó asilo político a la exprimera ministra Betsy Chávez, quien es investigada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

"El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela", se lee.

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa línea, el canciller aclaró que la medida afecta únicamente a las relaciones diplomáticas, y no a las "relaciones consulares". Esto significa que "nuestros compatriotas en México seguirán recibiendo la protección de nuestros cónsules, al igual que los ciudadanos mexicanos que residen en Perú seguirán bajo la tutela de las autoridades consulares mexicanas en el país".

"Quiero lamentar que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país que hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias", sostuvo durante una conferencia de prensa en la sede de Cancillería.

Al respecto, Raúl Noblecilla, abogado de la expremier, dijo desconocer si Chávez se encuentra en la embajada mexicana. "Nosotros como defensa no sabemos si está o no está. Nosotros hemos perdido comunicación con Betssy Chávez desde que la misma sala penal demostró que estaba enferma", señaló.

Es importante señalar que Betssy Chávez no acudió a las tres últimas audiencias del juicio que se lleva a cabo en la Sala Penal de Barbadillo. Su abogado presentó un informe médico que fue considerado "falso" por los magistrados, lo que resultó en la suspensión de su participación en las próximas sesiones del proceso.

Por su parte, el fiscal indicó que solicitará que Chávez sea declarada como reo contumaz si no asiste a la próxima audiencia, lo que implicaría la orden de su "ubicación y captura", según lo señalado por la jueza Norma Carbajal.

