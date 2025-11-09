Parlamentarios que votaron a favor de las leyes pro crimen podrían postular al Congreso bicameral

La lucha contra la criminalidad y la administración de justicia se ven amenazadas por el Congreso. Desde el 2021 a la fecha, el fujicerronismo y sus bancadas aliadas han impulsado iniciativas legislativas que, en la práctica, vulneran la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes.

Ante la cercanía de las Elecciones 2026, este medio analizó las votaciones en seis de las normas conocidas mediáticamente como pro-crimen e identificó que los mismos congresistas que votaron a favor de alguna de esas normas podrían postular al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino.

Por mencionar algunos, para el cargo de diputado se podrían presentar el congresista Elvis Vergara, Alejandro Soto y Alejandro Cavero. En tanto, para el de Senado, los parlamentarios Eduardo Salhuana, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón y Patricia Chirinos.

Ellos votaron a favor de algunas de las leyes, mientras que en otras mostraron su postura en contra, se abstuvieron o estuvieron ausentes. Sin embargo, de los 130 parlamentarios resaltan ocho que votaron a favor de un total de seis normas que afectan la función fiscal.

Se trata de los congresistas fujimoristas Ernesto Bustamante, Mery Infantes y Héctor Ventura. Y los legisladores José Luna Gálvez y José Arriola (ambos de Podemos), Jorge Morante y Héctor Valer (de Somos Perú). Por último, el perúlibrista Falvio Cruz.

Ley que acorta los plazos de colaboración eficaz

El primero de ellos es el proyecto de Ley Nº 00565/2021-CR que comparte los mismos objetivos de la Ley N.º 31990, promulgada el 21 de marzo del 2024: lamodificación de los artículos 473, 476-a y 481-a del Código Penal, referidos al proceso especial por colaboración eficaz.

La ley dispone que el trámite entre la solicitud del aspirante y la firma o rechazo del acuerdo no puede superar los 8 meses, prorrogables por 4 meses más, y excepcionalmente 8 meses adicionales si se trata de crimen organizado. Antes de esta norma, la Fiscalía tenía libertad de plazos para corroborar la información entregada por los colaboradores.

Esta norma fue planteada por el partido Podemos en el 2020, lo que generó gran polémica al tener en cuenta que José Luna Gálvez, presuntamente reclutó a miembros del desactivado CNM para lograr la designación del exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, y así inscribir de manera “irregular” a su partido Podemos Perú. Al poseer inmunidad parlamentaria, la investigación en su contra queda suspendida hasta que finalice su mandato.

Gran parte de las acusaciones contra Luna Gálvez tienen como sustento la declaración del colaborador eficaz número 10102020.

Adicionalmente, uno de los principales defensores de modificar la ley de colaboración eficaz fue el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien afirmó que muchos casos de colaboración eficaz “solo han servido para mantener a las personas en vilo” debido a que tiempo después quienes se acogieron a dicha figura se retractaron de sus acusaciones. Asimismo, mencionó que la norma desestima los medios de prueba que “provengan de declaraciones falsas o inexactas de colaboradores eficaces, que no fueron previamente constatadas, cotejadas o verificadas por los magistrados”.

“De ninguna manera es un retroceso. El colaborador eficaz debe tener un tiempo para cumplir con lo que dice la ley y debe estar grabada la declaración para que no se retracte y vuelva a foja cero. Tendenciosamente dicen se han tirado abajo la colaboración, falso, sigue existiendo, pero tiene que haber reglas claras”, declaró el legislador a la prensa.

Ley que modifica la extinción de dominio

Otra de las normas conocidas como pro crimen es la Ley 32326, promulgada el 9 mayo de este año, la cual tuvo su origen en el proyecto de ley N.º 03577/2022‑CR presentado por el congresista Jorge Morante, junto a otros congresistas: Jeny López, Rosangella Barbarán Reyes, Nilza Chacón, César Revilla, Héctor Ventura y Juan Carlos Lizarzaburu.

Esta ley condiciona el proceso de extinción de dominio a la existencia de una sentencia firme, bloqueando la recuperación temprana de activos ilícitos provenientes de la corrupción y el lavado de activos.

Morante Figari defendió la iniciativa legislativa argumentando que es necesario “proteger a los ciudadanos honestos” y evitar “excesos que desnaturalizan la ley (de extinción de dominio)”.

Partidos políticos son excluidos de sanción penal

Además de Podemos y Fuerza Popular, desde Perú Libre también se gestaron las bases para normas que permiten la criminalidad.

Tal es el caso del proyecto de ley Nº 06084/2023‑CR, vinculado a la Ley N°32054, que excluye a los partidos políticos de toda sanción penal y administrativa por delitos cometidos mediante su estructura, incluso si sus dirigentes o candidatos están involucrados en actos de corrupción o lavado de dinero.

El proyecto fue presentado por Waldemar Cerrón (Perú Libre), cuyo hermano Vladimir Cerrón, y fundador del partido, es investigado.

“La finalidad de la Ley es evitar la criminalización de las organizaciones políticas, así como promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos, cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores estén inmersos en una o varias investigaciones fiscales y/o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”, declaró el congresista a la prensa.

Ley que beneficia a la minería ilegal

El Proyecto de Ley 06838/2023-CR es una propuesta para derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que a su vez modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Finalmente, fue la Ley N°31989, que deroga dicha disposición que debilita la capacidad de la PNP para combatir la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el REINFO.

En la votación del Pleno del Congreso se registraron los votos a favor de Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y sectores de Avanza País.

Ley que recorta funciones del Ministerio Público

El Proyecto de Ley Nº 07204/2023‑CR, que sentó las bases para la Ley N°32130, fue propuesto por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País). Plantea que la PNP asuma la conducción de la investigación preliminar, afectando el ejercicio y autonomía del Ministerio Público.

Para defender su proyecto, Rospigliosi atacó a la Fiscalía alegando que “no sabe investigar y ha generado enfrentamientos”. "Aquí nos impusieron un sistema aberrante en que la Policía ya no investigaba y quienes investigaban eran los fiscales, que, como es obvio, no saben investigar. Lo que hemos visto en los últimos años es el fracaso absoluto de este sistema", declaró a la prensa.

En tanto, Chirinos indicó que se “está dando a los miembros de la PNP las herramientas y la autoridad que necesitan para hacer su trabajo de manera eficiente y efectiva”.

Martha Moyano también respaldó la norma indicando: “La Constitución vigente establece claramente que la investigación preliminar es competencia de la policía, bajo la conducción del Ministerio Público. Con este dictamen, se está devolviendo el derecho y función constitucional que tiene la Policía Nacional del Perú”.

Ley que debilita la persecución penal

La Ley N.º 32138, vinculada al proyecto de ley N°09178 y que introduce modificaciones significativas a la Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077), fue cuestionado por el Ministerio Público porque considera que su verdadero efecto es debilitar la persecución penal y reducir el alcance de las investigaciones por crimen organizado y corrupción.

El juez Concepción Carhuancho argumentó que esta norma "se trataría de una ley con nombre propio" del congresista Waldemar Cerrón.