Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez y planea modificar Convención de Caracas
Cancillería informó que se reunió con el embajador de Cuba, Carlos Zamora y que a partir de este encuentro el representante cubano abandonó el país de forma definitiva.
- Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata por el Congreso tras asilo de México a Betssy Chávez
- Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”
Mediante un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de José Jerí anunció que no le dará, por el momento, el salvoconducto a Betssy Chávez, y que planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas, pues indican que desde su adopción se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Se ha constatado en distintos casos -no solo vinculados al Perú-, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", se lee. Agrega que el derecho de asilo se habría "desvirtuado" al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos.
TE RECOMENDAMOS
CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Cancillería comunicado sobre Betssy Chávez.