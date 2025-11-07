Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez y planea modificar Convención de Caracas

Mediante un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de José Jerí anunció que no le dará, por el momento, el salvoconducto a Betssy Chávez, y que planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas, pues indican que desde su adopción se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional.

"Se ha constatado en distintos casos -no solo vinculados al Perú-, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", se lee. Agrega que el derecho de asilo se habría "desvirtuado" al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos.

