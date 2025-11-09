El Heduardicidio de hoy, domingo 9 de noviembre, expone los niveles de aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (72%), y el Congreso de la República del Perú (2%), luego de que esta institución declaró persona non grata a la mandataria mexicana. Todo ello en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas tras el asilo a una exministra.

