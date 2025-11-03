HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     
EN VIVO

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Política

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la creación de una División de Investigación Especializada contra la Extorsión, que estará bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo. Cabe señalar que actualmente se encuentra bajo investigación por una presunta tortura a Jean Pierrot, alias ‘El Cortadedos’.

El coronel Víctor Reboredo es investigado por presunta tortura tras una denuncia presentada por Jean Pierrot García Cipriano. Foto: Difusión
El coronel Víctor Reboredo es investigado por presunta tortura tras una denuncia presentada por Jean Pierrot García Cipriano. Foto: Difusión

Ante el aumento del 18% en los casos de extorsión y los 2.118 homicidios registrados en el Perú, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, que estará bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo. Cabe señalar que Revoredo se encuentra bajo investigación por una presunta tortura, a raíz de una denuncia presentada por Jean Pierrot García Cipriano, alias ‘El Cortadedos’.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país y que encarne los valores que nos identifican: ‘Dios, Patria y Ley’. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado".

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Reo que planeó secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo estaría involucrado en un nuevo caso de extorsión en Trujillo

lr.pe

¿Quién es Víctor Revoredo, coronel de la PNP?

El coronel Víctor Revoredo, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo, se encuentra actualmente bajo investigación por una presunta denuncia de tortura presentada por Jean Pierrot García Cipriano, conocido como 'El Cortadedos', quien está vinculado con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Revoredo, de origen paiteño, es abogado de formación y cuenta con una Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional, obtenida en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), donde presentó una tesis enfocada en los factores que impulsan el crecimiento del sicariato juvenil en Lima Metropolitana.

Su formación académica también incluye un diplomado en Alta Dirección y Gestión Pública, cursado en la Universidad del Desarrollo de Chile.

Asimismo, ha sido conferencista en diversos foros tanto nacionales como internacionales y explicó sobre temas clave como la lucha contra la delincuencia internacional, la trata de personas y el narcotráfico.

Además, Revoredo es autor del libro “La historia jamás contada de un verdadero asesino serial en el Perú”, obra que recoge los resultados de una investigación que lideró y que culminó con la captura de Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como ‘El Ángel de la Muerte’.

Este criminal fue responsable de al menos 25 asesinatos cometidos en la provincia de Huaral. Por su destacada labor en el ámbito policial, Revoredo fue promovido al grado de coronel en el año 2020, en reconocimiento a su acción distinguida.

PUEDES VER: Los Compadres: Secretos de la banda criminal que tiene en la mira a una fiscal

lr.pe

A lo largo de sus más de 30 años de servicio en la Policía Nacional, el coronel Víctor Revoredo desempeñó cargos cruciales en diversas unidades, entre ellas como jefe de la División de Investigación de Homicidios en la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y al frente de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) tanto en Lima como en Trujillo.

Durante su gestión, lideró operativos que resultaron en la captura de integrantes de poderosas organizaciones criminales, tanto nacionales como extranjeras, tales como Los Pulpos, Tren de Aragua, La Gran Alianza y Los Felpas.

En 2024, luego de un periodo en Trujillo centrado en la captura de Jhonsson Pulpo, líder de Los Pulpos, Revoredo fue designado como agregado policial en la Embajada de Perú en Chile, debido a la información de que el criminal había escapado a ese país.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos en ambas naciones, no logró dar con el paradero de Jhonsson Pulpo, quien sigue siendo uno de los fugitivos más buscados.

Notas relacionadas
Miembro de 'Los Pulpos' confesó al coronel Víctor Revoredo que iban a secuestrar a su hijo

Miembro de 'Los Pulpos' confesó al coronel Víctor Revoredo que iban a secuestrar a su hijo

LEER MÁS
Víctor Revoredo: ¿por qué el coronel PNP que logró capturas del Tren de Aragua deja la Dirincri?

Víctor Revoredo: ¿por qué el coronel PNP que logró capturas del Tren de Aragua deja la Dirincri?

LEER MÁS
Coronel PNP Víctor Revoredo: “No he venido a cuidarme, he venido a cuidar a los trujillanos”

Coronel PNP Víctor Revoredo: “No he venido a cuidarme, he venido a cuidar a los trujillanos”

LEER MÁS
¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

LEER MÁS
Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

LEER MÁS
Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

LEER MÁS
Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

LEER MÁS
Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

LEER MÁS
Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

La superluna y luna de castor de noviembre: la próxima luna llena, será la más grande y brillante de 2025

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

Rosa María Palacios critica el continuismo en las candidaturas: “Los mismos rostros de siempre”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025