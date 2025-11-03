¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Ante el aumento del 18% en los casos de extorsión y los 2.118 homicidios registrados en el Perú, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, que estará bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo. Cabe señalar que Revoredo se encuentra bajo investigación por una presunta tortura, a raíz de una denuncia presentada por Jean Pierrot García Cipriano, alias ‘El Cortadedos’.

"Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país y que encarne los valores que nos identifican: ‘Dios, Patria y Ley’. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado".

¿Quién es Víctor Revoredo, coronel de la PNP?

El coronel Víctor Revoredo, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo, se encuentra actualmente bajo investigación por una presunta denuncia de tortura presentada por Jean Pierrot García Cipriano, conocido como 'El Cortadedos', quien está vinculado con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Revoredo, de origen paiteño, es abogado de formación y cuenta con una Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional, obtenida en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), donde presentó una tesis enfocada en los factores que impulsan el crecimiento del sicariato juvenil en Lima Metropolitana.

Su formación académica también incluye un diplomado en Alta Dirección y Gestión Pública, cursado en la Universidad del Desarrollo de Chile.

Asimismo, ha sido conferencista en diversos foros tanto nacionales como internacionales y explicó sobre temas clave como la lucha contra la delincuencia internacional, la trata de personas y el narcotráfico.

Además, Revoredo es autor del libro “La historia jamás contada de un verdadero asesino serial en el Perú”, obra que recoge los resultados de una investigación que lideró y que culminó con la captura de Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como ‘El Ángel de la Muerte’.

Este criminal fue responsable de al menos 25 asesinatos cometidos en la provincia de Huaral. Por su destacada labor en el ámbito policial, Revoredo fue promovido al grado de coronel en el año 2020, en reconocimiento a su acción distinguida.

A lo largo de sus más de 30 años de servicio en la Policía Nacional, el coronel Víctor Revoredo desempeñó cargos cruciales en diversas unidades, entre ellas como jefe de la División de Investigación de Homicidios en la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y al frente de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) tanto en Lima como en Trujillo.

Durante su gestión, lideró operativos que resultaron en la captura de integrantes de poderosas organizaciones criminales, tanto nacionales como extranjeras, tales como Los Pulpos, Tren de Aragua, La Gran Alianza y Los Felpas.

En 2024, luego de un periodo en Trujillo centrado en la captura de Jhonsson Pulpo, líder de Los Pulpos, Revoredo fue designado como agregado policial en la Embajada de Perú en Chile, debido a la información de que el criminal había escapado a ese país.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos en ambas naciones, no logró dar con el paradero de Jhonsson Pulpo, quien sigue siendo uno de los fugitivos más buscados.