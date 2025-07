Totalmente distinta a como se mostraba en redes sociales, Wanda del Valle Bermúdez reapareció el pasado lunes 7 de julio ante el Poder Judicial desde el penal Anexo de mujeres en el distrito de Chorrillos. Ella había sido extraditada al Perú desde Colombia, en donde estuvo prófuga de la justicia tras ser acusada de ofrecer $40.000 por asesinar al coronel de la Policía Nacional, Víctor Revoredo.

De acuerdo con la fiscal provincial, Gabriela Pascual, la defensa de alias la 'Bebecita del Crimen' admitió sus imputaciones en el intento de asesinato del coronel PNP. "La acusada, Wanda del Valle Bermúdez, a través de su defensa técnica, reconoce los hechos en materia de imputación, así como su responsabilidad y voluntad de someterse a una salida alternativa de terminación anticipada", sostuvo la fiscal en la audiencia.

Wanda del Valle reaparece en audiencia ante el Poder Judicial

"Buenas tardes, mi nombre es Wanda del Valle Bermúdez Viera, nacionalidad venezolana", fue como se presentó ante el Poder Judicial en la audiencia de control de acusación en su contra luego de 6 meses de ser extraditada a nuestro país. A ella se le acusa de haber ofrecido a sicarios de la organización criminal Tren de Aragua asesinar al coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, quien lideró la búsqueda 'Maldito Cris, expareja de alias 'La Bebecita'.

Además, Cristopher Joseph Fuentes González, alias 'Maldito Cris', fue abatido por las autoridades policiales en junio del 2023. Como se sabe, Wanda del Valle había negado su implicancia en el crimen. "Ni lo conozco, nunca lo he visto. Él conoce mi casa más que yo la de él, que yo la vida de él. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún tipo de enamoramiento por mí, o qué onda, porque no lo he visto nunca. Que Dios lo bendiga más bien a él y a su familia", declaró durante un operativo mostrado en el dominical Panorama.

Fiscalía solicita 6 años de prisión para Wanda del Valle

Ante lo sucedido, el Ministerio Público pide 6 años, 1 mes y 22 días de prisión para Wanda del Valle, alias 'La Bebecita del crimen' por el delito de ofrecimiento para el sicariato. Al respecto, el juez Víctor Alfaro Yarmas ha solicitado a la Fiscalía determinar cómo se realizó dicho ofrecimiento de sicariato y a quienes. Por último, dio un plazo de cinco días para que se lleve a cabo.

