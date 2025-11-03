Extorsiones aumentan 18% y más de 2.100 homicidios en lo que va de 2025, advierte Vicente Tiburcio

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó el 2 de noviembre un aumento del 18% en las denuncias por extorsión a nivel nacional en comparación con 2024, mientras que los homicidios registraron un total de 2.118 casos. Lo que evidencia que durante el Gobierno de Dina Boluarte estos delitos incrementaron.

"En lo que va del año, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao", agregó el ministro.

Coronel Revoredo liderará división especial contra la extorsión

Ante esta situación, el titular del Ministerio del Interior anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, que estará bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo.

"Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país y que encarne los valores que nos identifican: ‘Dios, Patria y Ley’. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado".

Destacó que la creación de esta nueva división es una de las medidas complementarias al estado de emergencia declarado el 22 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de frenar el crecimiento del crimen organizado. Sin embargo, a pesar de esta medida, se ha registrado un alarmante aumento de atentados contra conductores del transporte público en el país.

Asimismo, Tiburcio detalló que la nueva unidad contará con agentes altamente capacitados en investigación y en inteligencia operativa, así como con equipos bien coordinados. Destacó que varios sectores, como el transporte, han sido gravemente afectados por la delincuencia.

"Tolerancia cero contra la corrupción, basta de corrupción dentro del seno de la Policía Nacional del Perú, nuestra lucha contra la criminalidad empieza también dentro de casa, con transparencia".