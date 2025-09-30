La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Trujillo, capital de la región La Libertad, lograron la captura de Carlos Alberto Vásquez Ávalos, más conocido en el mundo del hampa como 'Chino Verde', miembro activo de la organización criminal Los Pulpos. Tras un megaoperativo se detuvo a otras 19 personas vinculadas a los delitos de extorsión y sicariato en Trujillo.

El operativo se realizó en la madrugada del martes 30 de septiembre en el distrito de El Porvenir, con el objetivo de desarticular la organización criminal Los Letales del Norte, dedicada al sicariato y la extorsión contra empresarios y transportistas de los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Trujillo. La intervención también se ejecutó en Lima y en los penales de El Milagro (Trujillo) y Challapalca (Tacna).

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Según informó la Policía, durante la intervención se incautaron armas de fuego, municiones de largo alcance y stickers extorsivos, que los delincuentes utilizan para intimidar y extorsionar a sus víctimas.

Dos policías en actividad vinculados a banda extorsiva

Uno de los principales objetivos en el distrito de El Porvenir era Carlos Alberto Vásquez Ávalos, alias 'Chino Verde', junto a su pareja. Él sería miembro de la organización criminal Los Pulpos.

En Lima también fueron detenidos dos miembros de la Policía Nacional en actividad, trasladados hace unos meses desde Trujillo a la capital. Además, se capturó a cinco internos, cuatro del penal El Milagro y uno del penal Challapalca.

El jefe de la Tercera Macro Región Policial, general PNP Carlos Llerena, confirmó que estos dos efectivos en actividad formaban parte de la organización criminal y también fueron arrestados. "Son dos policías que al inicio de mi gestión fueron trasladados a Lima; sin embargo, gracias a este trabajo paciente se logró su captura, y ahora serán trasladados a Trujillo. Siempre he dicho que todos los malos efectivos seremos nosotros quienes los vamos a capturar", acotó.

'Chino Verde' vuelve a ser detenido y será investigado en Trujillo

Cabe recordar que a inicios del 2025, 'Chino Verde' fue detenido por el coronel Víctor Revoredo en el distrito de El Porvenir. Sin embargo, tras cinco días, un fiscal ordenó su libertad debido a que no existían pruebas suficientes para solicitar su prisión preventiva.

"Este sujeto cumplía un rol muy importante y era el facilitador logístico de esta organización criminal; además, contrataba a elementos (sicarios) e incluso ejecutaba algunas acciones puntuales. Chino Verde ya había sido detenido anteriormente por el coronel Revoredo, pero ahora ha sido capturado con una resolución judicial y será sometido a un proceso de investigación", indicó el general Carlos Llerena.