Christopher Dominick Salinas Cruzado, conocido con el alias 'Marquito', quien se encuentra recluido en el penal El Milagro, fue intervenido por las autoridades tras ser vinculado a un nuevo caso de extorsión en Trujillo, región de La Libertad. El sujeto, arrestado en el 2024 tras ser acusado de planear el secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo, ahora enfrenta denuncias de amenazas de muerte y por supuesto cobro extorsivo de S/50.000 a una empresa de producción de alimentos.

En paralelo, los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional detuvo a cuatro personas relacionadas con este nuevo acto delictivo. Entre los detenidos se encontraba un mecánico de taller, quien habría proporcionado la información a los delincuentes para que lleven a cabo la extorsión. Cabe señalar que, según la información compartida por los agentes policiales, los arrestados formarían parte de una nueva organización criminal denominada 'Los mecánicos de la extorsión'.

Reo planeó secuestro del hijo del coronel Revoredo

El detenido Salinas Cruzado confesó en el 2024 haber participado en la planificación del secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo. En sus declaraciones, indicó que esta acción era parte de las órdenes impartidas por el cabecilla de la red criminal 'Los Pulpos', conocido como 'Johnsson Pulpo'. "Íbamos a secuestrar a tu hijo para matarlo", declaró tras su detención.

Según las investigaciones de las autoridades, la persona encargada de ejecutar el frustrado secuestro fue Jean Piero García Cipriano, alias 'Corta dedos'. Dicha persona también fue detenida en una operación que desarticuló parte de la estructura de la organización criminal. De acuerdo con Salinas Cruzado, el objetivo del secuestro era enviar un mensaje claro a las autoridades: cualquier intento de desmantelar la banda se enfrentaría a violencia extrema.

La captura de ambos sujetos tenía como fin esclarecer los detalles del intento de secuestro y desmantelar las fuentes de financiamiento de los miembros de la red ilícita. Previo a la detección, el coronel Revoredo recibió un mensaje de amenaza por WhatsApp: "Víctor Revoredo, te estás metiendo con gente que ni te imaginas. Vete a Lima o donde naciste, tu natal Piura, si quieres llegar (con vida) al 25 de diciembre o pasar el cumpleaños con tus hijos. Haz las cosas bien. Buena suerte".

Tras ello, el coronel de la PNP se manifestó: "Ellos están equivocados, piensan que mi familia está acá. Mi familia no se encuentra acá por medidas de seguridad. El único que está acá para responder soy yo. Yo estoy acá", dijo.

