Wanda del Valle, expareja de 'Maldito Cris', a Víctor Revoredo: "Que Dios lo bendiga a él y a su familia"

Ante las cámaras del dominical 'Panorama', Wanda del Valle se refirió acerca del coronel Víctor Revoredo Farfán, miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), a quien habría amenazado y habría ofrecido 40.000 dólares a delincuentes para que lo asesinaran. Ella indicó que es "inocente".

"Ni lo conozco, nunca lo he visto. Él conoce mi casa más que yo la de él, que yo la vida de él. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún tipo de enamoramiento por mi, o qué onda, porque no lo he visto nunca. Que Dios lo bendiga más bien a él y a su familia", declaró.

Alias la 'bebecita del crimen' brindó esta declaración desde el establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, conocido como 'Santa Mónica, en donde se encuentra. Ella en dicho penal deberá cumplir la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por el Poder Judicial, ante las investigaciones que se realizan como presunta autora del delito de conspiración y del ofrecimiento para el delito de sicariato.

Wanda del Valle, expareja de 'Maldito Cris', se pronuncia

La 'bebecita del crimen' se manifestó acerca de las acciones delictivas de Christopher Joseph Fuentes Gonzales, su expareja, quien también fue conocido como el 'Maldito Cris'. Ella indicó que a pesar de que él haya realizado diversos delitos, incluso asesinado, los defenderá "hasta la muerte".

"Lo puedo defender, pero juzgarlo no. Lo voy a defender hasta la muerte. Si yo me muerto también va a ver alguien que me defenderá", declaró.

Asimismo, se refirió acerca del asesinato que cometió el 'Maldito Cris' en contra del sereno en Surco y señaló que se enteró al respecto por las publicaciones de los medios de comunicación. Además, negó haber conocido sobre los actos ilícitos de su expareja.

"Miserable para mí no era, que lo juzgue Dios (...) Me están juzgando a mí no a Christopher ese tema ya debe haber quedado sepultado como ya está él. La justicia que querían para él ya está hecha. Yo creo que pagó suficiente con su muerte", añadió.

Wanda del Valle en penal de Santa Mónica

La madrugada del lunes 30 de diciembre, Wanda del Valle fue extraditada desde Colombia al Perú, con el fin de que cumpla la orden de prisión preventiva en el penal de mujeres Santa Mónica. Tras su llegada al país, el Ministerio Público indicó que la detenida fue puesta a disposición del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan de Lurigancho.

En la audiencia, a la que asistió junto a su abogado, la jueza Leyla Almandos confirmó la medida de prisión preventiva solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de SJL. Ahora, deberá de enfrentar la justicia peruana.