Los Compadres: Secretos de la banda criminal que tiene en la mira a una fiscal

La banda criminal Los Compadres, nacida en la Cruz Blanca, en el distrito trujillano de El Porvenir, es una facción injertada por exmiembros de Los Pulpos y La Jauría, que ha devenido en una amenaza para la seguridad, con una variada amalgama de delitos como la extorsión, el secuestro, el sicariato, tráfico de terrenos y minería ilegal.

Durante la madrugada del 20 de enero, mientras la mayoría de familias dormía, una explosión remeció la sede del Ministerio Público, en Trujillo, la tercera ciudad más importante en Perú.

Poco después, la violenta escena se repetía en otros tres lugares. Los ataques, a solo cuatro kilómetros de distancia entre sí, tenían que ver con esos delitos.

Trujillo es la otrora boyante capital de La Libertad, por donde en otros tiempos fluía el dinero lícito. “Hoy Trujillo se ha mexicanizado”, afirma el exministro del Interior, Rubén Vargas.

La explosión en la sede del Ministerio Público de La Libertad es atribuida por la policía y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a la banda criminal Los Compadres.

No solo eso, este atentado habría sido perpetrado como un claro mensaje contra la fiscal Jennifer Ludeña Meléndez, quien viene liderando las investigaciones contra esa red mafiosa.

Así, en el transcurso de las investigaciones preliminares, Los Compadres habrían enviado un mensaje a las autoridades atribuyéndose el ataque.

Un explosivo detona frente al Ministerio Público y deja hasta 15 inmuebles afectados. Foto: LR

Fuentes oficiales de la III Región Policial de La Libertad y de la Fiscalía de la Nación aseguran que lo que se pretende con estos actos es amedrentar a la fiscal que está próxima a sustentar la ampliación de prisión preventiva contra los principales miembros de dicha banda criminal.

En efecto, Ludeña Meléndez tiene custodia policial permanente desde enero cuando empezaron a arreciar las amenazas contra su vida, pues de acuerdo a informes de inteligencia es el principal objetivo de los grupos criminales.

Incluso existen evidencias de los nexos que habría entre Los Compadres y malos policías de Trujillo que fueron infiltrados por el crimen organizado.

Sus integrantes cuentan con capacidad para planificar atentados desde prisión, sostiene el coronel Víctor Revoredo.

De acuerdo a un expediente al que tuvo acceso La República, un aspirante a colaborador eficaz confirmó que la organización criminal -remanentes de Los Pulpos y La Jauría- está inmersa en sicariato, homicidios y lesiones.

Está probado sus delitos contra el patrimonio (robo agravado de camionetas) y extorsión contra establecimientos comerciales, empresas de transporte y obras de construcción en los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y otros.

El aspirante a colaborador también confesó que Los Compadres utilizan medios logísticos (vehículos mayores y menores), así como armas de fuego de corto y largo alcance, de los que hacen alarde en las redes sociales.

Los integrantes de la banda criminal Los Compadres del Mal Sus integrantes cuentan tienen la capacidad para planificar atentados desde prisión, sostiene el coronel Víctor Revoredo. Foto: LR

Los Compadres del Mal

De acuerdo a la PNP, esta banda se encuentra lirada por Henry Rojas Ruiz alias ‘Gemelo’ y Deivi Romero Ullilen alias ‘Jorobado Deyvi’. Los constantes hechos de sangre que han dirigido es por mantener la supremacía que les permita tomar el control total de los ingresos ilícitos que generan las extorsiones.

De ellos partían las órdenes que recibían, para robar vehículos, Abel Villacorta (a) Nacho, Junior Rodríguez (a) Gordo Junior, su primo César Rodríguez, Ever Romero (hermano de Jorobado) y los conocidos como Porongo y Gato.

La División de Homicidios identificó a también a Meyner León (a) Fresa, Henry Rojas (hermano de Jorobado), Alfredo Blas (a) Negro Cray y a alias Pinocho, como los sicarios de la banda; mientras que el aparato encargado de las usurpaciones y minería ilegal recaían sobre Kolber Velásquez (a) Kolver y Segundo Monja (a) Viejo Monja.

Las extorsiones, cobro de cupos y las armas estaban a cargo de Ronald Raico (a) Ronald, Jimmy Bazán Valderrama (a) Chato) y Jesús Gastañudui (a) Pitbull.

Finalmente, Los compadres contaban con nueve colaboradores llamados: Pasteles, Bigote, Nino, Montaño, Pantro, Pinocho, Caca Seca, Boliche y Carol López (a) Carol.

Organización de la banda criminal Los Compadres. Foto: LR

Asesinaron a 11 personas

La fiscal Ludeña tendría los elementos de convicción que demostrarían la participación de esta banda en 11 asesinatos. Se ha documentado que el 23 de enero del 2022 asesinaron a Reinaldo Ceopa Guerra y Joseph Anticona Cotrina, en el distrito El Milagro, e hirieron a Steven Cotrina Sánchez, en La Esperanza.

Se les acusa también por los asesinatos de Marvin Gonzales Ávalos, César de la Cruz Carbonell, Valeria Campos Briceño, Piero Morote Ruíz y de lesionar a Dennis Reyes Roncal.

Tambien se les acusa de matar a José Rumay Peña, Erick Díaz Contreras y de causar lesiones a Jairo Castiillo Díaz en un mismo acto. Finalmente se les involucrfa en los asesinatos de Edward Torres Estrada, Fernando Ascencio Vega y Lenner Luján Chacarero.

Los compadres tienen hoy en la extorsión su fuente de ingresos más importante, explica Jorge Alzamora, especialista en crimen organizado.

Sin embargo, la organización no se dedica a un delito en concreto, sino que se introduce en las oportunidades de negocios delictivos allá donde va.

“Son bandas territoriales, junto a Los Pulpos, que van tomando posiciones en ciertos lugares con altos grados de vulnerabilidad, zonas en las que, pese a la emergencia declarada, el Estado no tiene tanta presencia”, agrega el ex ministro Cluber Aliaga.

Los compadres tienen hoy en la extorsión su fuente de ingresos más importante. Foto: LR

“No nos van a amedrentar”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que no retrocederán en la lucha contra la delincuencia. común y organizada

“Este tipo de atentados (el de Trujillo) no nos van a amilanar, no nos van a hacer retroceder. No se va a abandonar ningún caso, porque esto, evidentemente y según las primeras hipótesis, vendría o provendría de elementos vinculados con organizaciones criminales que operan en la ciudad de Trujillo”, enfatizó.

Expinoza dijo que existe interés de amedrentar a la institución debido a que se enfrentan sin discriminación a todas las formas de delincuencia.

“¿Por qué atacan al Ministerio Público? Porque somos una amenaza para la criminalidad en todas sus formas y niveles.

De otro lado lamentó que se haya dado a conocer información precisa sobre la investigación de los responsables del atentado contra la sede del Ministerio Público de La Libertad.

Espinoza reiteró su pedido para que el caso se mantenga en reserva para no entorpecer la investigación

En ese sentido cuestionó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, haya revelado los nombres de los fiscales que son amenazados porque se puede poner en riesgo a otros magistrados que no tienen que ver con este caso.

Alcalde de Trujillo asegura que desde hace años la ciudad viene teniendo estado de emergencia por la inseguridad. Foto: LR

“Las medidas son insuficientes”

"Desde hace años Trujillo viene teniendo estado de emergencia por la inseguridad”, dice el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna. Y Añade: “Las medidas que dan el Ejecutivo, o el Legislativo son insuficientes”.

Explica que la ciudad de la Eterna Primavera es afectada por “la minería informal, que lava cantidad de dinero en la ciudad de Trujillo”, así como por el narcotráfico que, según dijo, usa a esta localidad para mover “grandes cantidades de droga sin control alguno”.

“Estos mismos fenómenos desencadenan extorsiones, sicariato, prostitución y toda una lista de delitos que de igual forma, presumo yo, van a llegar a la ciudad de Lima”, enfatizó.

“Tenemos un gobierno que no tiene legitimidad y el Congreso tiene una agenda propia, individualista”, subrayó.