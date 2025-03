En América Latina, los asesinos seriales representan uno de los fenómenos más perturbadores y difíciles de comprender. Estos individuos, que actúan con una frialdad implacable, dejan tras de sí una serie de crímenes que desestabilizan tanto a las autoridades como a la sociedad. En muchos casos, se ocultan bajo una fachada de normalidad, eludiendo durante años las investigaciones.

Un caso escalofriante es el del 'Ángel de la Muerte', asesino serial que aterrorizó las calles de Argentina y que fue condenado a cadena perpetua por cometer 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, dos raptos y dos hurtos. Estos delitos ocurrieron entre 1971 y 1972, cuando él tenía apenas 20 años. Fue detenido en febrero de 1972 y lleva más de 50 años en prisión, desde donde exige que le apliquen la inyección letal, pues ya no puede vivir con los dolores que padece.

¿Qué fue lo que declaró?

"Lo único que ansío es que me metan en una sala de una clínica, me abran una vía con suero, me hagan dormir profundamente y después me inoculen el veneno y me maten. Estoy sufriendo condenadamente, tengo cuatro hernias, sufro de la próstata, de las cataratas, de la artrosis, del asma, EPOC, de la pérdida de masa muscular, de la columna, de la cadera, de la cintura, de todo. Estoy destruido", mencionó en unas declaraciones dadas al canal América TV de Argentina.

En 2018 estrenaron una película basándose en su historial criminal llamada 'El Ángel'. Foto: Composición LR/ Wikipedia/ ABC

Cuando el periodista le preguntó si pensaba que en algún momento dado podría salir en libertad, el asesino serial le respondió que eso no va a pasar. "No me van a dejar salir jamás, creo que lo dije y fui claro. Jamás me lo van a permitir", enfatizó.

¿Quién es Carlos Robledo Puch, más conocido como el 'Ángel de la muerte o 'Ángel negro'?

Carlos Eduardo Robledo Puch, oriundo de una familia de Salta, nació el 12 de enero de 1952, en Florida, ubicada al norte de Buenos Aires. Era uno de los sectores más acomodados de Argentina. Inició su carrera delictiva en 1970 junto a Jorge Ibáñez, con un robo a la joyería de Rachmil Israel Isaac Klinger, en Olivos, de donde se habrían llevado 100.000 pesos. También fueron acusados de robar en un taller de caños de escape cercano.

El primer homicidio que se les atribuye ocurrió en 1971, cuando mataron a Manuel Godoy, un sereno de un salón de fiestas, y a Pedro Mastronardi, el encargado. Ese hecho marcó el inicio de una serie de crímenes que incluyeron el asesinato de dos empleados y la violación y muerte de dos mujeres.

La relación entre Puch e Ibáñez terminó trágicamente en agosto de 1971, cuando tuvieron un accidente de tráfico en la avenida Cabildo, durante el cual Ibáñez perdió la vida. Sin embargo, algunos dudan que haya sido un accidente. Poco después de la muerte de Ibáñez, Robledo Puch formó una nueva alianza con Héctor Somoza, con quien cometió más crímenes, incluyendo el asesinato de un hombre en una concesionaria y otro en una agencia de automóviles. Sin embargo, este nuevo socio no duró mucho tiempo.

Cuando fue juzgado, declaró ser inocente y culpó a sus cómplices por los asesinatos. Foto: Composición LR/ El Periódico/ Clarín

En 1972, tras asesinar a un hombre en una ferretería, Robledo Puch mató a Somoza, le disparó en la cara y las manos para evitar que lo identificaran, según los informes de la investigación. Un error cometido por Puch al dejar su cédula en el bolsillo de Somoza fue lo que lo llevó a ser arrestado el 3 de febrero de 1972, cuando tenía solo 20 años.

En 1980, fue condenado a prisión perpetua. La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro lo consideró un psicópata con plena capacidad de entender la criminalidad de sus actos, a pesar de provenir de un hogar estable y sin circunstancias desfavorables. Durante el juicio, Puch declaró que la sentencia fue un "circo romano" y amenazó con vengarse algún día.

Actualmente, con más de 70 años, permanece recluido en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos. Desde 2008, ha solicitado su liberación, argumentando que ha cumplido su condena. También rechazó ser parte de un sistema de semilibertad y pidió construir una casa dentro del penal. En mayo de 2019, fue trasladado al hospital penitenciario de Olmos debido a una apendicitis que requirió intervención quirúrgica.

¿Quiénes fueron los padres de el 'Ángel de la muerte'?

Su padre se llamaba Víctor Elías Robledo Puch y trabajaba como inspector viajante en General Motors, por lo que se ausentaba regularmente de su casa. Su madre, Josefa Aída Habedank, nació en Alemania y escapó de la Segunda Guerra Mundial. Justamente, Carlos Robledo adoptó los rasgos europeos de su madre y aprendió rápidamente el idioma alemán por ella.