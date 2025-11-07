Denuncian plan para desprestigiar al coronel PNP Víctor Revoredo

Información de inteligencia y pesquisas recabadas por la policía alertaron sobre la existencia de un nuevo plan de desprestigio contra el jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones, coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, en respuesta a las capturas que ha ejecutado.

Según las autoridades, las amenazas estarían motivadas por acciones operativas contra organizaciones criminales, que han dejado como resultado importantes capturas realizadas a estructuras del multicrimen como el Tren de Aragua y Los Pulpos.

Recientemente, Keyis Belén González Astudillo, madre de Christopher Gonzales Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, abatido durante un operativo en 2023, y presunto integrante del Tren de Aragua, acusó al coronel Revoredo por haber intentado sobornarla a cambio de obtener información sobre Wanda del Valle, expareja de su hijo.

Keyis Belén fue intervenida por la policía dentro de una discoteca de San Martín de Porres, en un operativo en búsqueda de delincuentes, la noche de ‘halloween’.

Al respecto, La República consultó al oficial y este, mortificado, dijo que “es evidente que se trata de un intento de venganza de crimen organizado”.

A esta denuncia o difamación se sumaron voces de rechazo otros oficiales de investigación criminal quienes condenaron enfáticamente estos actos.

"Siempre que se enfrenta con determinación a los criminales aparecen las amenazas como expresión cobarde de los bandidos. Toda nuestra solidaridad con la Policía Nacional, y de manera particular con el coronel Revoredo", dijo un oficial de a Dirincri.

Fuentes de La República señalaron que quienes estarían detrás de estas amenazas serían miembros de bandas criminales extranjeras.

Revoredo ha estado en la mira no solo del Tren de Aragua y sus bandas vinculadas a la extorsión y al sicariato, sino de bandas nacionales como Los Pulpos. La Policía también ha revelado pantallazos y audios de conversaciones de un celular que habría sido incautado, donde encontraron chats de Whatsapp mencionando hasta seis planes para asesinarlo.

El jefe de la División Antiextorsión se encuentra hoy al frente de una unidad especializada para frenar este delito.

Apenas 72 horas después de activación capturaron a presuntos integrantes de una banda criminal denominada ‘Los Murci de Ventanilla’.

Henry Jaime Camacho Rodríguez, alias Camote, Rubén Papuico Rodríguez, alias Papuico, y Pedro Huzco Villavicencio, alias Perico, venían dedicándose a la extorsión a empresas de construcción y transporte público, según los investigadores.