HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Denuncian plan para desprestigiar al coronel PNP Víctor Revoredo

 Policía confirmó que estructuras criminales vinculadas a mafiosos extranjeros estarían detrás de falsas denuncias e intimidaciones contra actual jefe de la División de Investigación de Extorsiones quien antes ya fue amenazado de muerte.

Coronel Víctor Revoredo
Coronel Víctor Revoredo

Información de inteligencia y pesquisas recabadas por la policía alertaron sobre la existencia de un nuevo plan de desprestigio contra el jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones, coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, en respuesta a las capturas que ha ejecutado. 

Según las autoridades, las amenazas estarían motivadas por acciones operativas contra organizaciones criminales, que han dejado como resultado importantes capturas realizadas a estructuras del multicrimen como el Tren de Aragua y Los Pulpos.

TE RECOMENDAMOS

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Recientemente, Keyis Belén González Astudillo, madre de Christopher Gonzales Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, abatido durante un operativo en 2023, y presunto integrante del Tren de Aragua, acusó al coronel Revoredo por haber intentado sobornarla a cambio de obtener información sobre Wanda del Valle, expareja de su hijo.

PUEDES VER: Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

lr.pe

Keyis Belén fue intervenida por la policía dentro de una discoteca de San Martín de Porres, en un operativo en búsqueda de delincuentes, la noche de ‘halloween’.

Al respecto, La República consultó al oficial y este, mortificado, dijo que “es evidente que se trata de un intento de venganza de crimen organizado”.

A esta denuncia o difamación se sumaron voces de rechazo otros oficiales de investigación criminal quienes condenaron enfáticamente estos actos.

"Siempre que se enfrenta con determinación a los criminales aparecen las amenazas como expresión cobarde de los bandidos. Toda nuestra solidaridad con la Policía Nacional, y de manera particular con el coronel Revoredo", dijo un oficial de a Dirincri.

Fuentes de La República señalaron que quienes estarían detrás de estas amenazas serían miembros de bandas criminales extranjeras.

Revoredo ha estado en la mira no solo del Tren de Aragua y sus bandas vinculadas a la extorsión y al sicariato, sino de bandas nacionales como Los Pulpos. La Policía también ha revelado pantallazos y audios de conversaciones de un celular que habría sido incautado, donde encontraron chats de Whatsapp mencionando hasta seis planes para asesinarlo.

PUEDES VER: El 'Maldito Cris’, presunto asesino de sereno de Surco: historial, prontuariado y más del homicida

lr.pe

El jefe de la División Antiextorsión se encuentra hoy al frente de una unidad especializada para frenar este delito.

Apenas 72 horas después de activación capturaron a presuntos integrantes de una banda criminal denominada ‘Los Murci de Ventanilla’.

Henry Jaime Camacho Rodríguez, alias Camote, Rubén Papuico Rodríguez, alias Papuico, y Pedro Huzco Villavicencio, alias Perico, venían dedicándose a la extorsión a empresas de construcción y transporte público, según los investigadores.

Notas relacionadas
Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

LEER MÁS
Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

LEER MÁS
¿Quién fue el ‘Maldito Cris’ y qué le pasó a la expareja de Wanda del Valle Bermúdez

¿Quién fue el ‘Maldito Cris’ y qué le pasó a la expareja de Wanda del Valle Bermúdez

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025