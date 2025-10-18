Policía vuelve a la escena del crimen de Eduardo Ruiz: reconstruyen últimos momentos de vida de joven manifestante

La Policía Nacional del Perú (PNP) volvió esta mañana al lugar donde fue asesinado el joven artista Eduardo Ruiz Sanz para reconstruir los hechos ocurridos el 15 de octubre, día en que una movilización pacífica terminó en tragedia. La diligencia, desarrollada en los exteriores de la Plaza Francia, reunió a peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público con el fin de identificar la trayectoria del disparo que acabó con la vida del manifestante.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante la inspección, la defensa de la familia Ruiz advirtió que existen intentos de manipular evidencias y encubrir al responsable del crimen. El abogado Rodrigo Noblecilla aseguró que agentes policiales habrían intentado alterar pruebas en la morgue de Lima y promover una versión falsa de los hechos. “Quieren inventar la teoría del rebote”, declaró tras la diligencia, en referencia a la hipótesis planteada por la defensa del suboficial implicado.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La PNP, en tanto, sostiene que el efectivo actuó en medio de una situación de riesgo y que el disparo habría sido accidental. El general Óscar Arriola confirmó la identidad del suboficial de tercera Luis Magallanes como participante en la intervención, pero negó que haya existido una orden directa para disparar. El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público, que ha dispuesto nuevas pericias balísticas y citaciones a los implicados.

Ruiz Sanz, conocido en la escena del hip hop como Trvko, participaba en la marcha convocada por colectivos ciudadanos cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El joven de 32 años fue trasladado de emergencia al hospital Loayza, donde llegó sin vida. Su muerte generó indignación y nuevas críticas al Gobierno de José Jerí, en medio de denuncias por represión policial y uso excesivo de la fuerza.

Abogado de la familia de Eduardo Ruiz denuncia encubrimiento y manipulación de pruebas por parte de la PNP

Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de Eduardo Ruiz Sanz, denunció presuntas maniobras de la Policía Nacional para alterar evidencias y encubrir al responsable del disparo que acabó con la vida del joven rapero durante la marcha del 15 de octubre. Según indicó, la institución busca construir una versión falsa de los hechos e incluso habría intentado modificar pruebas en la morgue de Lima para sostener su narrativa.

El abogado cuestionó que la defensa del suboficial Luis Magallanes —señalado por el comandante PNP, Óscar Arriola, como autor del disparo— haya sostenido que el proyectil rebotó en el suelo antes de impactar al pecho de Ruiz. “Quieren inventar la teoría del rebote”, advirtió Noblecilla, al rechazar la intención de presentar el caso como un accidente.

Noblecilla también alertó sobre contradicciones entre las versiones del ministro del Interior y del general Óscar Arriola, jefe de la PNP. Mientras Arriola calificó el crimen como un caso aislado, el titular del sector negó cualquier vínculo entre Magallanes y la muerte del joven. “Quieren cambiar a una víctima, quieren volverla el culpable”, afirmó el abogado, quien sostiene que al menos cuatro agentes estarían implicados en el operativo que terminó con el asesinato de Ruiz Sanz.