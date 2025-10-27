Muros en disputa: partidos hacen pintas electorales en fachadas sin permiso

José arregla motores en la cuadra 7 de la avenida Eduardo de Habich, en San Martín de Porres. Sobre el letrero de su taller quedó impuesta una franja celeste con la pinta “Rafael 2026”. Aceptó el pintado por quince días, con la promesa de que luego volverían a dejar el muro en blanco. No ocurrió.

“Están haciendo lo mismo en todo lado. Yo quisiera que me repinten la pared. Yo no soy de ese partido ni pienso votar por ellos. Qué me va a importar la política, yo vivo del día a día”, dice. La palabra “autorizado”, añadida a un costado, opera como un permiso tácito que nadie cumplió.

En Independencia, en la avenida Chinchaysuyo, el dueño de una reparadora de calzado se negó a prestar su pared a “un candidato nuevo que no tenía la caja chica de los que ya ganaron”. Una semana después, amaneció con su fachada intervenida de madrugada con el apellido “Santiváñez”. En el entorno aparecen más paredes con colores de Alianza Para el Progreso cuyos propietarios aseguran no haber autorizado.

En el Rímac, la parte posterior del predio del Club Sporting Cristal pasó de “Rafael López Aliaga” a “Santiváñez”: el repintado dejó a la vista un “...ez Aliaga” incompleto, evidencia de capas superpuestas. En redes, un vecino reportó el pintado completo de su vivienda —puerta incluida— con una “R” alusiva al exalcalde limeño.

Las escenas se repiten en esquinas transitadas y muros perimetrales. Terrenos baldíos, paredes de galerías y lozas deportivas funcionan como soportes informales para consignas y nombres. Los rótulos de campañas caducas coexisten con consignas nuevas. El resultado es una cartografía de marcas políticas que permanece más allá de los calendarios electorales y de las promesas de retiro.

Mirada desde las regiones

La República solicitó, vía acceso a la información, los reportes nacionales de propaganda electoral no autorizada. El consolidado registra 253 incidencias entre pintas, afiches, banderolas y carteles. De ellas, 190 consignan organización política; 63 figuran sin identificación. El patrón es claro: los nombres presidenciales, congresales y de sus principales referentes copan el cemento.

En el conteo por organización, Renovación Popular encabeza con 34 incidencias, atribuibles a consignas y rótulos ligados al ahora exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Le siguen Alianza para el Progreso (APP) con 26 —asociada al también renunciante gobernador de La Libertad, César Acuña, y también a menciones reiteradas a Juan José Santiváñez, el polémico exministro de la vacada Dina Boluarte— y Podemos Perú con 26, con presencia del nombre del congresista José “Pepe” Luna y de figuras de campaña aliadas.

Más atrás aparecen Ahora Nación (18), de Alfonso López Chau, y Perú Primero (14), vinculado a los hermanos Vizcarra. También hay reportes contra Perú Libre (liderado por Vladimir Cerrón), Somos Perú (del actual presidente José Jerí), Fuerza Popular (de Keiko Fujimori) y el APRA (aún sin lista presidencial definida). En este último caso, un expediente de Lima consigna la pinta “Carla García 2026”, hija del expresidente Alan García.

El trazo de campaña confirma la tendencia: a la espera de mítines masivos, las paredes hacen las veces de valla permanente y de recordatorio visual, incluso fuera de los plazos oficiales. La uniformidad tipográfica y cromática, así como la repetición de apellidos en serie, muestran una operación extendida que combina brigadas de pintado, reposición de afiches y colocación de banderolas en mobiliario urbano.

Los JEE, repartidos por todo el país, no solo constatan pintas. En los partes aparecen afiches, banderolas y carteles adheridos a postes de alumbrado, cercos metálicos, muros de contención y equipamiento público. Los despachos con mayor carga son Huancayo (96), Arequipa (51) y Cusco (22); detrás figuran Pasco (14), Huamanga (13), Coronel Portillo (11), Lima Oeste 1 (7), San Martín (6) y Lima Norte 1 (5). En casi todos, la vía de inicio más común es el informe de fiscalización (control posterior); las denuncias de parte activan verificaciones y, de corresponder, el procedimiento sancionador.

Entre los casos ilustrativos, encontramos que, en Lima Norte, el Partido Demócrata Verde colocó 30 afiches en postes de alumbrado público sin autorización, promocionando a Alex Gonzales como candidato presidencial 2026, en la Urb. San Juan de Dios (Etapa I) y el Parque Monumental de la Urb. Villa Universitaria.

En Villa María del Triunfo, el nombre de Jorge Paredes Terry, abogado y exdefensor de Pedro Castillo, aparece junto al logo de Podemos Perú —presentado como aspirante al Senado— en el muro perimetral de la Línea 1 del Metro de Lima, a la altura de la avenida Pachacútec.

El APRA también reaparece con infracciones. En el Rímac, se pintó el muro de contención de la Vía de Evitamiento, a la altura del Puente Trujillo, con la frase “Carla García 2026”; a un costado se distingue, a medio borrar, el nombre “Pepe Luna”.

En Pasco, dentro de 14 expedientes por publicidad electoral sin autorización, figuran dos denuncias de la Cooperativa Agraria de Trabajadores (distrito de Chaupimarca) por propaganda en predio privado sin consentimiento contra Alianza para el Progreso y Perú Primero.

Además, APP tiene pintas en el Callao y en el Club Metropolitano Huáscar (bien público) de Villa El Salvador. Podemos Perú registra intervenciones con el nombre de Pepe Luna en Puente Piedra; en el Rímac, sobre el muro exterior del Centro de Salud Materno Infantil Piedra Liza; y en San Martín de Porres, a lo largo de la avenida Zarumilla.

En términos de trámite, los estados más frecuentes son “en trámite”, “a la espera de información” y “resuelto”. Cuando existe subsanación voluntaria (retiro o repintado), algunos casos se archivan con exhortos. Aun así, el rezago visual es evidente: los muros repiten consignas que ya no corresponden y, en paralelo, reciben nuevas capas.

Lima, tablero adelantado

En San Martín de Porres, la promesa de repintado no llega y “Rafael 2026” sigue sobre un taller que no otorgó un permiso perpetuo. En Independencia, un propietario que negó su pared despierta con “Santiváñez” pintado de madrugada.

En el Rímac, el clima electoral no se borra: donde decía “Rafael López Aliaga”, hoy conviven capas superpuestas y letras incompletas. A esto se suma la “guerra de marcas” en arterias principales, donde es común leer siglas de APP junto a la K de Fuerza Popular o la estrella del APRA en un mismo tramo, como si los muros fueran territorio en disputa.

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, también aparece en pintas a medio borrar. Sobre esos rótulos y su vínculo político previo, Gálvez reconoció haber sido fundador de un partido y que incluso se perfiló una candidatura presidencial antes de su retorno al Ministerio Público. “Yo ya tenía un proyecto político, pero renuncié totalmente al partido y me reincorporé al Ministerio Público con compromiso y responsabilidad”, sostuvo a La República.

Fuera de Lima, el patrón se replica. En Arequipa, una denuncia pública se viralizó: “¿Quién se cree Acuña y sus ayayeros para que vengan a pintar mi pared? Exijo que me lo borren. Nunca pidieron permiso”, escribió un vecino. En Cajamarca, otro pidió el retiro de una pinta con el número 2026 a favor de APP. Y en la ruta al sur de Lima (km 80), el dueño de un terreno reportó pintas con el apellido Acuña en el cerco perimetral. Las escenas muestran una misma lógica: la ocupación del soporte sin acuerdo formal, con o sin rastro de “autorizado”.

Panorama nacional por partidos

El consolidado nacional de incidencias con organización identificada —insumos de reportes oficiales y verificaciones— queda así: Renovación Popular (34); Alianza para el Progreso (26); Podemos Perú (26); Ahora Nación (18); Perú Primero (14); Demócrata Verde (7); Perú Libre (6); Somos Perú (6); PRIN (5); Progresemos (5); Juntos por el Perú (5); País para Todos (4); APRA (4); Fuerza Popular (3); Frente de la Esperanza (3); Libertad Popular (3); Avanza País (2); Partido Demócrata Unido Perú (2); Un Camino Diferente (2); Nuevo Perú (2); Batalla Perú (2); Acción Popular (2); Frepap (1); Ciudadanos por el Perú (1); Perú Moderno (1); Del Buen Gobierno (1); Voces del Pueblo (1); PPC (1); Partido Patriótico del Perú (1); Cooperación Popular (1).

A esto se suman 63 reportes sin identificación de organización por parte del JEE. En total, el universo operativo alcanza 253 incidencias.

Al caer la tarde, las sombras de las letras se estiran sobre el cemento. Unos nombres tapan a otros y ninguno termina de irse. En los expedientes queda el trámite y en los muros, la prueba. Mañana, quizá, una nueva capa de pintura. Y debajo, todavía, las anteriores.