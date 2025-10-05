HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Política

Congresista Kira Alcarraz será investigada por Podemos Perú tras agresión verbal a periodista

Podemos Perú anunció que abrirá un proceso disciplinario contra la parlamentaria Kira Alcarraz luego de que amenazara a una periodista que la cuestionó por contratar a la pareja de su hijo en su despacho. El partido rechazó su conducta, aunque también acusó a algunos medios de “difamar” a la agrupación.


La congresista Kira Alcarraz enfrentará un proceso disciplinario por amenazar a periodista. Foto: Composición LR
La congresista Kira Alcarraz enfrentará un proceso disciplinario por amenazar a periodista. Foto: Composición LR

El partido Podemos Perú anunció la apertura de un proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz, luego de que amenazara a la periodista Marycielo del Castillo durante una entrevista sobre presuntas contrataciones irregulares en su despacho. La reportera le consultó por la designación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo, como coordinadora parlamentaria pese a no contar con experiencia, lo que provocó una reacción agresiva de la legisladora.

A través de su cuenta oficial de X, la agrupación publicó un comunicado en el que rechazan categóricamente “cualquier acto de hostigamiento, amenaza o agresión contra los medios de comunicación y los periodistas”. No obstante, el partido también aprovechó para quejarse de haber sido “permanentemente difamado y hostigado por algunos medios de comunicación”, lo que generó críticas por su ambigüedad frente al hecho.

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

En el preciso momento en que fue interrogada, Alcarraz admitió ante la periodista haber propuesto a su nuera para el puesto y argumentó que se trataba de personal de confianza, pero que la decisión final correspondía a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso. Sin embargo, cuando fue increpada sobre la idoneidad del cargo, lanzó una advertencia: “Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”.

Lejos de disculparse, la parlamentaria intentó justificar sus declaraciones y responsabilizó a la reportera por haberla “difamado”. Asimismo, en redes sociales, Alcarraz difundió un video en el que se burla del incidente junto con un grupo de simpatizantes. En la grabación, se le observa riendo y repitiendo frases como “si tocan a una, tocan a todas” y “si no, las estampamos”, mientras levanta las manos y aplaude.

Cabe señalar que no es la primera vez que Kira Alcarraz enfrenta cuestionamientos éticos. En 2024, debió renunciar a la Comisión de Ética tras revelarse un supuesto intercambio de favores con un congresista de Acción Popular. Por ese caso, solo recibió una amonestación pública escrita, lo que reaviva el debate sobre la impunidad y la falta de sanciones efectivas dentro del Parlamento.

