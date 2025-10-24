Pedro Castillo y su mensaje al Congreso con miras a las Elecciones 2026: "Nos vemos en el cambio de mando"

Desde el penal de Barbadillo, el exmandatario Pedro Castillo participó en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), en la que se evaluaron las denuncias constitucionales en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Castillo Terrones aprovechó su intervención para lanzar un duro mensaje contra el Congreso de la República, el cual —según dijo— estaba dirigido a la ciudadanía y no como una defensa frente a los cargos que se le imputan.

“Ustedes tienen un carro del año, un sueldo. Quieren acabar con una persona. Estaré aquí y donde quieran ustedes. En Palacio de Gobierno nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. En ese sentido, estaré aquí y donde quieran ustedes. Me he dirigido al pueblo, no a esta Subcomisión”, expresó Castillo. Además, se refirió directamente al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a quien calificó de “basura”.

Tras sus declaraciones, Castillo se retiró de la sesión. La congresista Patricia Juárez solicitó a la presidenta de la SAC, Lady Camones, que le retire el uso de la palabra; sin embargo, advirtieron que el exmandatario ya se había desconectado. El debate continuó y los parlamentarios se dividieron entre quienes respaldaron las expresiones de Castillo y quienes las rechazaron.

“Me decían que hay un Congreso obstruccionista, que le ha negado el pase al desarrollo. A mí me vacaron de forma inconstitucional. A su títere Boluarte la vacaron con 104 votos, y a mí con mucho menos. Por eso digo que sigo siendo presidente constitucional secuestrado en Barbadillo”, declaró en otro momento el exmandatario.

Pedro Castillo podría participar en las elecciones congresales de 2026 al no estar inhabilitado, aseguran especialistas

El exgobernante Pedro Castillo mantiene la posibilidad de postular al Congreso en las elecciones generales de 2026, ya que no cuenta con una sanción de inhabilitación dictada por el Parlamento ni con una sentencia judicial firme en su contra. Así lo sostuvo el especialista en materia electoral, José Naupari, quien en diálogo previo con La República coincidieron en que, bajo el marco legal actual, no existe obstáculo alguno para su participación electoral. No obstante, Naupari precisó que este escenario podría variar si el Legislativo aprueba una sanción de inhabilitación producto de un juicio político.

Según Naupari, Castillo "podría postular mientras no exista una inhabilitación derivada de un proceso político en el Congreso”. De acuerdo con la normativa vigente, ningún dispositivo legal impide que un expresidente aspire a una curul parlamentaria, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso bajo prisión preventiva, el exmandatario podría inscribir su candidatura, dado que la Constitución únicamente prohíbe la reelección inmediata en la Presidencia, sin restringir la postulación a otros cargos públicos.

Castillo anunció anteriormente mediante sus redes sociales que el próximo domingo 17 de agosto presentará una alianza política entre el partido Juntos por el Perú, liderado por el congresista Roberto Sánchez, y su propia organización en trámite de inscripción, Todo con el Pueblo. La coalición será denominada 'Juntos con el Pueblo'. Actualmente, el exmandatario permanece bajo prisión preventiva desde diciembre de 2022, tras ser detenido luego de intentar disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, hechos considerados un intento de golpe de Estado. Si el Parlamento termina inhabilitando a Castillo, este ya no podría participar en las próximas elecciones.