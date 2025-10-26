Un duelo sin contrincantes: Carlincatura expone la lista de políticos fuera de las Elecciones 2026

Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, sobre las elecciones 2026.

La Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, expone la lista de políticos a las Elecciones 2026 debido a sentencias judiciales en sus contras o por inhabilitaciones desde que se dieron desde el Congreso como parte de una venganza política. Además, la caricatura retrata a una señora tachando a los aspirantes al sillón presidencial, mientras piensa si postulará o no a los comicios electorales.

