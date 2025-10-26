Un duelo sin contrincantes: Carlincatura expone la lista de políticos fuera de las Elecciones 2026
La caricatura de hoy retrata a una política que nunca ha ganado las elecciones tachando a los aspirantes a la presidencia para el 2026.
La Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, expone la lista de políticos a las Elecciones 2026 debido a sentencias judiciales en sus contras o por inhabilitaciones desde que se dieron desde el Congreso como parte de una venganza política. Además, la caricatura retrata a una señora tachando a los aspirantes al sillón presidencial, mientras piensa si postulará o no a los comicios electorales.
Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, sobre las elecciones 2026.