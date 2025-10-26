HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Política

Un duelo sin contrincantes: Carlincatura expone la lista de políticos fuera de las Elecciones 2026

La caricatura de hoy retrata a una política que nunca ha ganado las elecciones tachando a los aspirantes a la presidencia para el 2026.

Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, sobre las elecciones 2026.
Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, sobre las elecciones 2026.

La Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, expone la lista de políticos a las Elecciones 2026 debido a sentencias judiciales en sus contras o por inhabilitaciones desde que se dieron desde el Congreso como parte de una venganza política. Además, la caricatura retrata a una señora tachando a los aspirantes al sillón presidencial, mientras piensa si postulará o no a los comicios electorales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, sobre las elecciones 2026.

Carlincatura de hoy, domingo 26 de octubre, sobre las elecciones 2026.

Notas relacionadas
Carlincatura del domingo 26 de octubre de 2025

Carlincatura del domingo 26 de octubre de 2025

LEER MÁS
Carlincatura del sábado 25 de octubre de 2025

Carlincatura del sábado 25 de octubre de 2025

LEER MÁS
Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso cócteles: un juez recién nombrado por la JNJ le pondrá el epitafio

Caso cócteles: un juez recién nombrado por la JNJ le pondrá el epitafio

LEER MÁS
Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"

Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: congresista fue sentenciado a 15 años de prisión y deberá pagar S/100.000 como reparación civil

Guillermo Bermejo: congresista fue sentenciado a 15 años de prisión y deberá pagar S/100.000 como reparación civil

LEER MÁS
Encuesta IEP: El 53% desaprueba que el Congreso designara a José Jerí como presidente del Perú

Encuesta IEP: El 53% desaprueba que el Congreso designara a José Jerí como presidente del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025