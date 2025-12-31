Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

Marisol Pérez Tello cuestionó el pago de más de S/114 mil que exige el JNE para apelar su exclusión electoral. Foto: composición LR

Marisol Pérez Tello cuestionó el pago de más de S/114 mil que exige el JNE para apelar su exclusión electoral. Foto: composición LR

El partido de la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, Primero La Gente (PLG), se encuentra al borde de quedar fuera de las elecciones 2026 luego de que su inscripción no fuera admitida debido a fallas técnicas vinculadas al sistema de firma digital del JNE. La agrupación advierte que, de no corregirse esta situación, toda su plancha presidencial y sus listas quedarían excluidas del proceso electoral.

La candidata responsabilizó directamente a la autoridad electoral por el colapso de la plataforma digital en las horas finales del plazo oficial. Según explicó, su organización inició el trámite dentro del tiempo establecido, pero no logró concluirlo debido a que el sistema dejó de funcionar, impidiendo la presentación válida de documentos.

A este escenario se suma el costo económico para apelar. Marisol Pérez Tello denunció que el JNE exige el pago de S/ 2.000 por cada lista para acceder a la segunda instancia, lo que supera los S/ 114.000. Para la exministra, se trata de una exigencia desproporcionada cuando el problema no fue causado por su partido.

Marisol Pérez Tello sobre pago de apelación al JNE: "Es una barrera burocrática absurda"

El principal obstáculo para que Primero La Gente revierta la exclusión de sus listas es económico. Marisol Pérez Tello denunció que el JNE exige el pago de S/ 2.000 por cada lista para acceder a la segunda instancia, lo que en conjunto supera los S/ 114.000. “Para llegar a segunda instancia tienes que pagar más de S/ 114 mil soles para que ellos arreglen un problema que ellos han cometido”, afirmó.

La candidata cuestionó que se obligue a su partido a asumir ese gasto cuando la falla fue atribuida a la propia autoridad electoral. “Si tengo que pagar por un error mío, pago. Pero si tengo que apelar por un error tuyo, el atropello es doble”, sostuvo, al considerar que el cobro de tasas en este contexto constituye una barrera que afecta el derecho a la participación política.

Pérez Tello advirtió que, sin el pago, el caso ni siquiera puede ser evaluado por el JNE, lo que deja a su agrupación sin defensa efectiva. “Si no pagas, no llegas al JNE. ¿Cómo vamos a pagar? Pollada bailable haremos, porque no tenemos fondos del Estado como otros partidos”, señaló, al remarcar que esta exigencia podría dejar fuera de carrera a organizaciones sin grandes recursos en las elecciones 2026.

Falla del sistema digital del JNE deja en incertidumbre a listas de PLG para 2026

Además del alto costo de la apelación, Marisol Pérez Tello señaló que el origen del problema fue una falla en el sistema de firma digital, atribuida al proveedor contratado por el propio JNE. Según explicó, su partido inició el proceso dentro del plazo oficial, pero no pudo concluirlo porque la plataforma tecnológica dejó de operar en las horas finales.

La candidata recordó que el jurado amplió el plazo de inscripción hasta el mediodía del 24 de diciembre, por lo que la autoridad electoral debía garantizar el funcionamiento de su sistema hasta ese momento. “Si a mí me dices que hasta las 12 puedo hacer esto, tú tienes que garantizar que hasta las 12 pueda hacerlo”, sostuvo, al cuestionar que se traslade la responsabilidad a los partidos.

Pérez Tello advirtió que la falta de plazos claros para resolver este tipo de incidencias agrava la incertidumbre rumbo a las elecciones 2026. A diferencia de los procesos de tachas, señaló, no existe un cronograma definido para subsanar fallas técnicas, lo que deja abierta la posibilidad de que varias organizaciones queden fuera sin una respuesta oportuna del JNE.