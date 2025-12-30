Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

STX Corporation y Hyundai Rotem vendieron al Ejército, por intermedio de FAME, 30 blindados “White Tiger” por US$60 millones. Foto: difusión | Ejército peruano | Ejército del Perú | FAME

La comercializadora de equipos militares coreanos, STX Corporation, que ha suscrito contratos y convenios para proveer al Ejército blindados, vehículos tácticos ligeros y tanques, solicitó acogerse a un plan de reestructuración ante el Tribunal de Quiebras de Seúl.

STX Corporation ha vendido al instituto castrense, por intermedio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), 30 blindados K808 “White Tiger” de la fábrica Hyundai Rotem, por US$60 millones.

Según la publicación especializada en negocios, The Asian Business Daily, STX Corporation presentó una solicitud para acreditarse al programa denominado Ayuda a la Reestructuración Autónoma (ARS, por sus siglas en inglés), con la finalidad de mantener el valor y la gestión de la empresa como un negocio en curso.

De acuerdo con la legislación coreana, el programa ARS le permitirá a STX Corporation, bajo el control del Tribunal de Quiebras de Seúl, negociar la resolución de las deudas directamente con los acreedores, y así evitar que las autoridades intervengan la empresa.

Según el contrato en marzo de 2025, STX Corporation y Hyundai Rotem deben iniciar la entrega de los 30 blindados “White Tiger” en julio de 2026.

En julio de este año, el Ejército también adquirió 10 vehículos multipropósito 4x4 KLTV 143, producidos por KIA, también representada por STX Corporation, por US$4,6 millones.

En ninguno de los dos casos el Ejército recurrió a una licitación para compulsar otras propuestas. Simplemente recurrió a la llamada “Ley FAME” (Ley N° 31684 promulgada en febrero de 2023), que dispone que el instituto militar solicite a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, que le busque el material que necesita.

FAME suscribió un convenio con STX Corporation y Hyundai Rotem con el expreso propósito de atender el pedido de blindados 8x8. El Ejército aceptó la propuesta de FAME de proveer el K808 “White Tiger” de Hyundai Rotem, un modelo que había sido desestimado por la propia Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO), en 2023.

El nueve de diciembre de este año, con la presencia del presidente José Jerí y autoridades de Corea del Sur, el Ejército y Hyundai Rotem suscribieron un acuerdo para el suministro de 54 tanques K2 “Black Panther” y 141 vehículos blindados “White Tiger”.

Se entiende que se cumplirá por intermedio de FAME, en cuya sede se ha instalado una planta de ensamblaje de blindados y tanques, en noviembre de este año.

El proyecto se iniciará con una inversión de US$1,400 millones y culminaría en diez años con una cifra que superaría los US$5,000 millones.

Mayo 2024. La expresidenta Dina Boluarte con los representantes de STX Corporation y Hyundai Rotem. Foto: difusión

El impacto en el Perú

Diez días después de la suscripción del acuerdo entre el Ejército y Hyundai Rotem, se hizo público que STX Corporation, comercializadora de la fábrica de blindados y tanques, solicitó al Tribunal de Quiebras de Seúl acogerse a un programa de reestructuración.

Fuentes relacionadas con la empresa confirmaron la información y precisaron que el procedimiento no afectaría el cumplimiento de los contratos y convenios con FAME y el Ejército.

“Esta solicitud arreglada a ley no supone en modo alguno que la empresa esté en proceso de quiebra o de insolvencia. Su patrimonio sigue siendo largamente superior a su deuda agregada, con lo cual, no existe riesgo de incumplimiento de sus obligaciones de pago ni en Corea ni en ninguno de los países donde opera”, explicaron las fuentes a La República.

“No solo los plazos de entrega están dentro de lo previsto contractualmente, sino que, el 100% de sus obligaciones están respaldadas financieramente a favor de FAME, hecho que es totalmente independiente del curso que tome el proceso de reestructuración financiera”, acotaron las fuentes.

En febrero de 2024, la comercializadora STX Corporation, la fábrica Hyundai Rotem y la empresa estatal FAME firmaron un primer acuerdo ante la perspectiva del plan de adquisiciones del Ejército, que incluye la renovación de blindados y tanques.

Luego, en mayo del mismo año, las tres empresas, entre ellas STX Corporation, en una ceremonia en la que estuvo presente la entonces mandataria Dina Boluarte, firmaron un convenio de cooperación para la habilitación de planta de producción de vehículos militares en la sede de FAME.

En noviembre, como parte del proceso, FAME le vendió al Ejército los 30 blindados “White Tiger” de Hyundai Rotem comercializados por STX Corporation, vehículos que se espera comiencen a arribar en julio de 2026.

Conforme a las fuentes consultadas, STX Corporation cumple solo una función de “trader” de los equipos militares de las fábricas coreanas como Hyundai Rotem y KIA.

Cuando suscribió los acuerdos comerciales con FAME y el Ejército, STX Corporation lo hizo “como un trader de escala global y participó en calidad de representante no solo de Hyundai Rotem, sino de otras empresas como KIA”, explicaron las fuentes.

“STX Corporation suscribió el acuerdo debido a que Hyundai Rotem no tenía personería jurídica en el Perú. Sin embargo, su representante legal estuvo presente en la suscripción de dicho acuerdo”.

Diciembre 2025. El mandatario José Jerí con autoridades de Corea del Sur y de la fábrica Hyundai Rotem. Foto: difusión

El Pentagonito responde

La República consultó con el Ejército si estaba al tanto de la solicitud de reestructuración ante el Tribunal de Quiebras de Seúl que ha presentado STX Corporation. Las fuentes militares confirmaron la información e indicaron que habían recibido las explicaciones pertinentes.

“Nos han dicho que no habrá problemas con el cumplimiento de los convenios y contratos porque STX Corporation no es el fabricante de los vehículos blindados. STX Corporation solo es un broker, un agente. FAME tiene un acuerdo con STX, como agente, y otro con Hyundai Rotem por la provisión de los blindados”, dijeron las fuentes.

“No hay manera que FAME o el Ejército se perjudiquen con el contrato de adquisición de los vehículos blindados. Eso no va a pasar porque existe una carta de garantía”, añadieron.

Hay una diferencia entre la ceremonia del 20 de mayo de 2024 y la de 9 de diciembre de 2025. En la primera, en la que estuvo presente la presidenta Dina Boluarte, participaron representantes de STX Corporation. Pero en la segunda, en la que estuvo el mandatario José Jerí, en las notas oficiales coreanas y peruanas no se menciona a nadie de STX Corporation. Tampoco había un cartel distintivo de esta empresa, como el año pasado.

Probablemente se debió a que en julio de este año, cinco meses antes de la ceremonia del 9 de diciembre, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) sancionó a STX Corporation por vulnerar las normas contables al presentar sus estados financieros de los años 2022 y 2023. Incluso el director ejecutivo fue suspendido por medio año, según la prensa coreana.

Para las fuentes consultadas, las ondas expansivas de la situación de STX Corporation no dañarán los acuerdos comerciales con FAME y el Ejército.

“A la fecha todos los contratos han supuesto un estricto cumplimiento de los plazos de entrega del equipamiento, y la suscripción de las garantías correspondientes, como Cartas Fianzas y Cartas de Fiel cumplimiento, que respaldan el 100% del valor de las adquisiciones de parte de STX Corporation como agente del fabricante”, sostuvieron las fuentes.

Para asegurar la continuación de los acuerdos comerciales, STX Corporation ha iniciado un proceso de cesión de su compromiso contractual a favor de Hyundai Rotem, en función al acuerdo marco original suscrito originalmente en febrero 2024. La misma información han recibido FAME y el Ejército.

Firmas. El gerente de FAME, Jorge Zapata Vargas, al suscribir convenio con STX Corporation y KIA. Foto: difusión

