Pedro Castillo asegura que tiene "sobres guardados" de congresistas que le pedían ministerios

El expresidente Pedro Castillo se pronunció en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República. Durante su intervención de defensa el último viernes 24 de octubre, el exmandatario aseguró que tiene los "sobre guardados" de ciertos parlamentarios que, supuestamente, le pedían ministerios cuando era jefe de Estado.

Es importante resaltar que la participación de Castillo Terrones en la SAC fue debido a que se evalúa la posibilidad de inhabilitarlo de la función pública por 10 años tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

"Me tienen acá, porque nunca me sometí a firmar su hoja de ruta. Me tienen acá porque cuando iba al Congreso había ciertos congresistas, me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara, que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de los intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones", expresó.

Acto seguido, el exjefe de Estado, quien es investigado por el presunto delito de rebelión, advirtió a los parlamentarios que en su momento revelaría el contenido de dichos sobres. "Pero va a haber su oportunidad, va a haber en su momento", afirmó.

En otro momento de su intervención, Castillo lanzó un duro mensaje contra los parlamentarios, en el cual, según indicó, estuvo dirigido a la ciudadanía y no como parte de su defensa ante los cargos que se le imputan.

"Ustedes tienen un carro del año, un sueldo. Quieren acabar con una persona. Estaré aquí y donde quieran ustedes. En Palacio de Gobierno nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. En ese sentido, estaré aquí y donde quieran ustedes. Me he dirigido al pueblo, no a esta Subcomisión”, dijo.

“Me decían que hay un Congreso obstruccionista, que le ha negado el pase al desarrollo. A mí me vacaron de forma inconstitucional. A su títere Boluarte la vacaron con 104 votos, y a mí con mucho menos. Por eso digo que sigo siendo presidente constitucional secuestrado en Barbadillo”, acotó.