Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

El Partido Demócrata Verde espera dar el golpe en las próximas elecciones presidenciales del 12 de abril del 2026, a pesar de que su candidato, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, no aparece aún en las últimas encuestas de opinión.

De acuerdo con su ideario, el Partido Demócrata Verde tiene como base la ecología política, de principios democráticos, que busca el desarrollo sostenible del Perú, con políticas inclusivas para todos sus habitantes, predominando el respeto de los valores culturales, el medio ambiente, la libertad, la transparencia y la integridad humana.

“No estamos en la ultraderecha ni en la ultraizquierda. Estamos en el centro decente y vamos a dar una batalla decidida y frontal contra la corrupción. Somos un partido ecologista que reconoce la importancia de los ríos, la tierra y los seres vivientes con los que habitamos, el derecho de los animales, de los pueblos primigenios y la valoración de las culturas vivas del Perú”, expresó su candidato Álex Gonzales.

El Partido Demócrata Verde, que se fundó el 21 de febrero del 2021 y que logró su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 14 de febrero del 2023, señala que tiene una obligación moral con el futuro del país, por lo que planteará políticas orientadas a la protección de los recursos naturales, la preservación de nuestra biodiversidad y el uso eficiente de la energía y el agua.

“No estamos en contra de la empresa privada. Nuestro enfoque es replantear el modelo económico, apostamos por un modelo que priorice las potencialidades de las actividades económicas, como la agricultura (…) El estado no ha regulado responsable, ambiental y socialmente sus recursos, hemos tenido una clase centralista que ha aprovechado el saqueo de los recursos naturales”, dijo el exalcalde de San Juan de Lurigancho, hoy postulante al sillón presidencial.

La prioridad del Partido Verde es la seguridad ciudadana, por lo que propone mano dura contra las bandas criminales. “A partir del 28 de julio, si soy elegido, voy a expulsar por barcos a 1.000 delincuentes extranjeros”, dijo Gonzales.

También propuso fortalece la inteligencia policial y enviar a las calles a todos los policías que están hoy en las oficinas. “Llamaré al estado de sitio para que los tres institutos de las FFAA y las rondas urbanas salgan a las calles. También abriré el Sepa en la selva y El Frontón”, prometió.

El Partido Verde tiene a Flor de María Hurtado como secretaria general nacional, a Octavio Bejarano como secretario nacional de organización y a Diego Lay como secretario nacional de juventudes.