Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

Tras la vacancia de Dina Boluarte y el cierre de uno de los periodos más cuestionados del Ejecutivo con desaprobación histórica de hasta el 98%, varios de los exministros que integraron su gabinete han decidido dar el salto a la arena electoral.

Lejos de representar una renovación política, estas candidaturas formaron parte de un gobierno marcado por la represión de protestas, la inestabilidad institucional, la inseguridad ciudadana y una constante rotación ministerial.

En el marco de las elecciones generales 2026, son siete exintegrantes del Consejo de Ministros que ahora postulan ahora al Congreso, sin importar los cuestionamientos que tienen en su contra. Son las figuras de Jorge Luis Chávez Cresta, José Berley Arista Arbildo, Juan José Santiváñez Antúnez, Carmen Patricia Correa Arangoitia, César Henry Vásquez Sánchez, Elizabeth Galdo Marín y César Carlos Sandoval Pozo, quienes quieren hacer un borrón y cuenta nueva para poder obtener un escaño en el Parlamento.

Jorge Luis Chávez Cresta postula con Perú Primero

Jorge Luis Chávez Cresta fue ministro de Defensa durante parte del gobierno de Dina Boluarte, desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2024 y ahora va en la lista Senado por el partido Perú Primero. El periodo en el que fue titular estuvo marcado por una alta rotación de ministros en el Ejecutivo. El principal cuestionamiento que enfrenta Chávez Cresta proviene de su vida personal.

Según el portal Sudada, en 2024 se le atribuyeron denuncias por violencia y agresiones contra su expareja, además de acusaciones de desalojo violento y posibles agresiones físicas dentro de esa relación personal.

José Berley Arista Arbildo postula con Fuerza Popular

Arista se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas desde el 13 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, casi un año en medio de constantes críticas a la gestión macroeconómica del gobierno de Boluarte. Su paso por el Ministerio fue señalado por la falta de medidas claras para enfrentar la crisis económica y ahora intentará llegar al Senado con el partido fujimorista.

Además, Cuarto Poder reveló que Arista impulsó un proyecto denominado 'Residencial Villa San Juan' en Pucallpa (Coronel Portillo, Ucayali), un desarrollo inmobiliario de 13 hectáreas. A pesar de que había declarado haber renunciado a la gerencia de su empresa promotora (JyA Promotora y Desarrolladora Inmobiliaria SAC, conocida como Grupo Tao), mantenía el 70 % de las acciones mientras ejercía como ministro de Economía y Finanzas

Según los documentos mostrados por el dominical, en agosto de 2024, Arista presentó ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo una solicitud para la aprobación de un planeamiento integral para su proyecto, mientras coincidía con reuniones oficiales con la alcaldesa para gestionar financiamiento para obras municipales.

Juan José Santiváñez Antúnez postula con Alianza para el Progreso (APP)

Juan José Santiváñez Antúnez fue ministro del Interior desde mayo de 2024 hasta su censura por el Congreso en marzo de 2025, en el que 78 legisladores votaron a favor de retirarlo por incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y falta de resultados efectivos ante el incremento de la criminalidad.

Su gestión estuvo marcada por un aumento de homicidios y críticas desde de la ciudadanía, que consideraron insuficiente la estrategia del Ministerio del Interior para luchar contra la inseguridad. Tras su salida, Santiváñez fue nombrado en otros cargos del Ejecutivo, lo que aumentó aún más los cuestionamientos en su contra.

A pesar de ello, ahora aspira al Senado por Alianza para el Progreso (APP). Según sus declaraciones, él mismo ha dicho que fue invitado por varios partidos y escogió APP. De llegar a ocupar un escaño tendría protecciones legales e inmunidad política ante investigaciones en curso por presunto tráfico de influencias relacionadas con su gestión.

Cabe recordar que Santiváñez también enfrenta investigaciones fiscales vinculadas a los audios difundidos en 2024, en los que conversaría con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra'. En esas grabaciones, atribuidas al entonces ministro del Interior, se le escucha afirmar que Dina Boluarte le habría pedido desactivar la Diviac, unidad policial que investigaba a personas del entorno presidencial.

Carmen Patricia Correa Arangoitia postula con Ahora Nación

Carmen Patricia Correa Arangoitia fue designada ministra de Educación en diciembre de 2022, pero renunció apenas cuatro días después, en medio de la crisis social y las protestas que culminaron en decenas de muertes de manifestantes.

Su salida temprana fue interpretada por algunos sectores de la ciudadanía como una falta de compromiso con la conducción de políticas públicas en situaciones críticas, dado que su renuncia se produjo antes de enfrentar decisiones difíciles sobre la educación en un contexto de violencia estatal y represión.

Ahora postula al Congreso por Ahora Nación partido de Alfonso López Chau; sin embargo, su breve paso por el gabinete podría generar preguntas sobre su capacidad de liderar soluciones en momentos difíciles para el país.

César Henry Vásquez Sánchez postula con APP

César Henry Vásquez Sánchez fue ministro de Salud desde 2023 hasta octubre de 2025, con una trayectoria marcada por su defensa pública hacia el gobierno de Boluarte y ahora postula con APP al Congreso.

Asimismo, enfrentó críticas por deficiencias en la respuesta de salud pública y sobre todo por el caso de los sueros defectuosos distribuidos por la empresa Medifarma, los cuales provocaron la muerte de cinco personas y dejaron a varios pacientes en cuidados intensivos (UCI).

Además, acumula un historial de al menos 19 denuncias fiscales en diversas fiscalías del país, que incluyen casos que van desde abuso de autoridad y violencia contra la autoridad hasta apropiación ilícita y fraude procesal, con investigaciones abiertas en las fiscalías de Cajamarca y Lambayeque.

Vásquez en el año 2021 fue denunciado constitucionalmente por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por presunto tráfico de influencias agravado vinculado al grupo criminal 'Los Temerarios del Crimen', una red que supuestamente operaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo y dirigía proyectos y cobros de coimas hacia ciertas empresas.

Elizabeth Galdo Marín postula con Avanza País

Elizabeth Galdo Marín fue ministra de Comercio Exterior y Turismo entre abril y septiembre de 2024. Su breve paso por el Mincetur no dejó señales de proyectos de largo alcance para la reactivación turística, un sector gravemente afectado por la crisis política y económica del país.

Asimismo, su nombramiento inicial generó advertencias de posibles conflictos de interés relacionados con vínculos familiares en el sector privado, alertados por congresistas de la oposición. Postula ahora como diputada por Avanza País, partido que varias veces votó a favor de no vacar a Boluarte pese a su enorme porcentaje de rechazo e ineficiencia de su gestión.

César Carlos Sandoval Pozo postula por APP

César Carlos Sandoval Pozo, exministro de Transportes y Comunicaciones y ahora candidato al Senado por APP, no llega a la campaña electoral con un perfil limpio. Su trayectoria ha estado marcada por antiguas investigaciones y cuestionamientos.

Además, su nombramiento en el Ministerio de Transportes en mayo de 2025 provocó controversia por presuntos vínculos con sectores de la minería informal, cuando en su rol previo como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas recibió a un abogado vinculado a personas investigadas por minería ilegal, lo que generó dudas sobre su cercanía con intereses ajenos al interés público.

Su gestión en el MTC también enfrentó mociones de interpelación por parte de Renovación Popular que denunciaban retrasos y presuntas irregularidades en proyectos como la carretera Boca del Río en Tacna y el tren Lima–Chosica; aunque la moción no prosperó en el Congreso, dejó en evidencia la percepción de falta de liderazgo técnico.