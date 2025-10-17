HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Rospigliosi seguirá en la presidencia del Congreso pese a que Fuerza Popular aseguró inicialmente que no

En un inicio, el partido naranja informó que no ocuparían la Mesa Directiva del Congreso, sin embargo, hace poco confirmaron que Rospigliosi permanecerá en el cargo.

Fernando Rospigliosi seguirá en la presidencia del Congreso. Foto: composición Gerson Cardoso / Foto: LR.

El día que Fuerza Popular confirmó su apoyo a la vacancia de Dina Boluarte también anunciaron que no "aspirarán a presidir el Congreso ni el Gobierno de transición", sin embargo, eso no se cumplió. La bancada ya informó que Fernando Rospigliosi permanecerá como presidente de la Mesa Directiva.

El secretario general del partido, Luis Galarreta, sostuvo, en diálogo con Canal N, que Rospigliosi tiene el respaldo de Fuerza Popular desde el día uno. Además dijo que cualquier interpretación distinta es "una lectura propia".

Asimismo, el congresista Cesar Revilla, y vocero de la bancada, también ratificó esa postura. Al respecto, indicó que José Jerí continúa siendo el presidente del Congreso mientras que Rospigliosi ocupa la vicepresidencia.

“Nosotros fuimos claros. No vamos a presidir el Congreso puesto que claramente, en aplicación de la ley 27375 menciona que el señor congresista José Jerí Oré sigue siendo presidente del Congreso de la República y encargado del despacho presidencial. Por lo tanto, el congresista Fernando Rospigliosi sigue siendo primer vicepresidente y encargado de las funciones administrativas del Congreso de la República”, dijo en el debate previo a la votación que terminó rechazando la moción de vacancia contra toda la Mesa Directiva.

Fuerza Popular aseguró inicialmente que no presidirían la Mesa Directiva

El día que Fuerza Popular anunció su respaldo a la vacancia de Dina Boluarte. En el interior del Congreso, el parlamentario César dijo que su partido intentó evitar que Boluarte se mantenga en el poder.

"Hace dos años Fuerza Popular presentó la propuesta de adelanto de elecciones. En ese momento nos quedamos absolutamente solos. Si esto no hubiera pasado no hubieran estado estos dos años de sacrificio donde se han perdido una gran cantidad de vidas. En ese sentido, la bancada en Pleno venimos a informar que vamos a apoyar cualquier moción de vacancia que se presente contra la señora Dina Boluarte", declaró.

"No vamos a presidir ningún gobierno de transición, ni la presidencia del Congreso ni la Mesa Directiva que se den en ese gobierno", agregó.

