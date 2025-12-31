HOYSuscripcion LR Focus

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Política

Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía anular su inscripción Fuerza Popular

La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria concluyó que la solicitud del Ministerio Público no supera el test de proporcionalidad y que la eventual ilegalización del partido habría afectado derechos políticos y el principio de pluralismo democrático.

Pedido de anulación de inscripción del partido político, hecho en setiembre por la Fiscalía, fue rechazado. Foto: composición LR
La Corte Suprema rechazó el pedido de la Fiscalía de la Nación para anular la inscripción de Fuerza Popular, al declarar infundada la solicitud presentada en setiembre de 2025. En una sentencia emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, el máximo tribunal sostuvo que la medida solicitada no cumplía con los criterios constitucionales de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto, por lo que no correspondía disponer la ilegalidad de la organización política.

Noticia en desarrollo...

Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

Presentan tachas contra lista de senadores de Fuerza Popular y plancha presidencial de Renovación Popular

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Política

Estados Unidos

Política

