Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía anular su inscripción Fuerza Popular

Pedido de anulación de inscripción del partido político, hecho en setiembre por la Fiscalía, fue rechazado. Foto: composición LR

Pedido de anulación de inscripción del partido político, hecho en setiembre por la Fiscalía, fue rechazado. Foto: composición LR

La Corte Suprema rechazó el pedido de la Fiscalía de la Nación para anular la inscripción de Fuerza Popular, al declarar infundada la solicitud presentada en setiembre de 2025. En una sentencia emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, el máximo tribunal sostuvo que la medida solicitada no cumplía con los criterios constitucionales de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto, por lo que no correspondía disponer la ilegalidad de la organización política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo...