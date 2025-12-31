Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía anular su inscripción Fuerza Popular
La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria concluyó que la solicitud del Ministerio Público no supera el test de proporcionalidad y que la eventual ilegalización del partido habría afectado derechos políticos y el principio de pluralismo democrático.
La Corte Suprema rechazó el pedido de la Fiscalía de la Nación para anular la inscripción de Fuerza Popular, al declarar infundada la solicitud presentada en setiembre de 2025. En una sentencia emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, el máximo tribunal sostuvo que la medida solicitada no cumplía con los criterios constitucionales de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto, por lo que no correspondía disponer la ilegalidad de la organización política.
