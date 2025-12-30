"El Perú a toda máquina": el nuevo logo y la frase obligatoria que utilizarán todas las entidades del Gobierno

El presidente Jose jeri anunció el nuevo logo de todas las instituciones del Estado. Foto: Difusión

El presidente Jose jeri anunció el nuevo logo de todas las instituciones del Estado. Foto: Difusión

El Gobierno de José Jerí estableció que como parte de la política de comunicación social el uso obligatorio de la frase "¡El Perú a toda máquina!", la cual deberá ser utilizada en todas las instituciones del Estado a partir de mañana miércoles 31 de diciembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, y cuenta con la firma del primer ministro, Ernesto Álvarez. La medida del Ejecutivo se basó en la Ley Marco de Modernización del Estado, en la que se establece que el proceso de modernización de la gestión de las instituciones del país tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal "de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos".

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asimismo, en la mencionada resolución se señala que la decisión contó con el visto bueno de la Secretaría de Comunicación Social del Ejecutivo, quien sustentó la necesidad de adoptar acciones que "contribuyan a la optimización de la política de comunicación del Poder Ejecutivo".

De acuerdo con dicha área del Gobierno, la frase "El Perú a toda máquina" "resume el hecho del movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia, como característica principal" de la gestión de Jerí.

Sin embargo, en los últimos días el presidente Jerí ha cambiado de discurso. El 22 de diciembre, dijo que "no ganará" la lucha contra la criminalidad debido a un "tema de tiempo". No obstante, ayer 29 de diciembre, el presidente cambió de postura y dijo que "ganará la batalla contra la delincuencia".