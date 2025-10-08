HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Elecciones

Elecciones 2026: Partido de Alfonso López Chau apuesta por reorganizar la Policía Nacional

Tras los hechos de criminalidad que azota el país el partido de centro-izquierda, Ahora Nación tiene como prioridad fortalecer la seguridad ciudadana. Asimismo, apuesta por los jóvenes para la toma de decisiones.

Exrector de la UNI y político Alfonso López Chau muestra simpatía para cambiar la Constitución y para ello, busca mayoría en el Congreso.
Exrector de la UNI y político Alfonso López Chau muestra simpatía para cambiar la Constitución y para ello, busca mayoría en el Congreso.

El nuevo partido político Ahora Nación, fundado por el economista Alfonso López-Chau el 13 de mayo del 2023, espera ganar protagonismo para las próximas elecciones 2026, en el cual participará por primera vez.

Identificado como un partido de centro-izquierda y nacionalista tendrá como candidato presidencial a su propio fundador, quien es el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y también exdirector del Banco Central de Reserva.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Perú Libre, la izquierda radical que propone despenalizar el aborto

lr.pe

Asimismo, tiene como candidata a la vicepresidencia a la lideresa ashánika y activista medioambiental, Ruth Buendía Mestoquiari.

Empieza a aparecer en encuestas

Aunque tiene un bajo porcentaje del 2%, ya ha empezado a aparecer en las encuestas de intención de votos para el proceso electoral que se realizará en abril del 2026. Y competirá contra Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, quienes lideran los números.

López-Chau adquirió protagonismo tras las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en enero del 2023. Él acogió dentro de la UNI a estudiantes universitarios que llegaron de distintas regiones para la Marcha hacia Lima.

“Reconocemos a la juventud como protagonista fundamental del cambio. Buscamos integrar activamente a las nuevas generaciones en la toma de decisiones y en la construcción de un mejor futuro para el país. Creemos firmemente que la participación juvenil es esencial para alcanzar las transformaciones que nuestro país necesita”, señala su partido político.

Reforma policial

Ante el aumento de la criminalidad en el país, el partido Ahora Nación señala que tendrá como prioridad fortalecer la seguridad ciudadana.

López Chau está a favor de reorganizar a la Policía Nacional y que se reinstaure la PIP, la Policía de Investigación del Perú. Asimismo, plantea el cambio de la currícula y el cambio de los altos mandos policiales.

De ser gobierno, trabajará por la modernización del sistema penitenciario y la implementación de un sistema de justicia “accesible y sin privilegios”.

Asimismo, refiere que la lucha contra la corrupción constituye un eje central de su propuesta política.

Otra cosa que se dará prioridad es a la infraestructura de agua, desagüe y construcción de carreteras.

Cambio de la Constitución

Asimismo, López Chau ha expresado su simpatía de cambiar la constitución, pues “la actual tiene más del 70% de la constitución del 79 y le han cambiado más de 70 artículos. Por lo tanto, la pregunta que se hace la gente dejamos los artículos que han introducido o lo sacamos”.

En ese sentido, el líder de Ahora Nación busca tener mayoría en el Congreso y poner en discusión “todo lo que sea necesario”.

En cuanto a la educación, el partido plantea una reforma integral del sistema educativo, el cual contempla el mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de las condiciones laborales y remunerativas de los docentes, y el fomento de la competitividad estudiantil. “Nuestro objetivo es formar nuevos líderes que puedan enfrentar los desafíos del futuro”.

Sin embargo, el líder de este partido político enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Y esto es porque cuando era rector de la UNI designó a Sonia Ana Ulloa como secretaria general de la UNI, sin la aprobación del Consejo Universitario y tampoco cumplía los requisitos mínimos.

Notas relacionadas
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Elecciones 2026: Congreso mantiene ley seca y reduce a 3 días plazo para publicar encuestas

Elecciones 2026: Congreso mantiene ley seca y reduce a 3 días plazo para publicar encuestas

LEER MÁS
Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: Phillip Butters, Fernán Altuve y Adriana Tudela la fórmula presidencial que propone Avanza País

Elecciones 2026: Phillip Butters, Fernán Altuve y Adriana Tudela la fórmula presidencial que propone Avanza País

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Elecciones

Elecciones 2026: Perú Libre, la izquierda radical que propone despenalizar el aborto

Avanza País, el partido de derecha que busca llegar a la presidencia 2026

¿Qué es Somos Perú? Un partido que se autodefine democrático y popular rumbo a las elecciones del 2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025