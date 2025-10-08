Elecciones 2026: Partido de Alfonso López Chau apuesta por reorganizar la Policía Nacional

Exrector de la UNI y político Alfonso López Chau muestra simpatía para cambiar la Constitución y para ello, busca mayoría en el Congreso.

El nuevo partido político Ahora Nación, fundado por el economista Alfonso López-Chau el 13 de mayo del 2023, espera ganar protagonismo para las próximas elecciones 2026, en el cual participará por primera vez.

Identificado como un partido de centro-izquierda y nacionalista tendrá como candidato presidencial a su propio fundador, quien es el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y también exdirector del Banco Central de Reserva.

Asimismo, tiene como candidata a la vicepresidencia a la lideresa ashánika y activista medioambiental, Ruth Buendía Mestoquiari.

Empieza a aparecer en encuestas

Aunque tiene un bajo porcentaje del 2%, ya ha empezado a aparecer en las encuestas de intención de votos para el proceso electoral que se realizará en abril del 2026. Y competirá contra Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, quienes lideran los números.

López-Chau adquirió protagonismo tras las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en enero del 2023. Él acogió dentro de la UNI a estudiantes universitarios que llegaron de distintas regiones para la Marcha hacia Lima.

“Reconocemos a la juventud como protagonista fundamental del cambio. Buscamos integrar activamente a las nuevas generaciones en la toma de decisiones y en la construcción de un mejor futuro para el país. Creemos firmemente que la participación juvenil es esencial para alcanzar las transformaciones que nuestro país necesita”, señala su partido político.

Reforma policial

Ante el aumento de la criminalidad en el país, el partido Ahora Nación señala que tendrá como prioridad fortalecer la seguridad ciudadana.

López Chau está a favor de reorganizar a la Policía Nacional y que se reinstaure la PIP, la Policía de Investigación del Perú. Asimismo, plantea el cambio de la currícula y el cambio de los altos mandos policiales.

De ser gobierno, trabajará por la modernización del sistema penitenciario y la implementación de un sistema de justicia “accesible y sin privilegios”.

Asimismo, refiere que la lucha contra la corrupción constituye un eje central de su propuesta política.

Otra cosa que se dará prioridad es a la infraestructura de agua, desagüe y construcción de carreteras.

Cambio de la Constitución

Asimismo, López Chau ha expresado su simpatía de cambiar la constitución, pues “la actual tiene más del 70% de la constitución del 79 y le han cambiado más de 70 artículos. Por lo tanto, la pregunta que se hace la gente dejamos los artículos que han introducido o lo sacamos”.

En ese sentido, el líder de Ahora Nación busca tener mayoría en el Congreso y poner en discusión “todo lo que sea necesario”.

En cuanto a la educación, el partido plantea una reforma integral del sistema educativo, el cual contempla el mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de las condiciones laborales y remunerativas de los docentes, y el fomento de la competitividad estudiantil. “Nuestro objetivo es formar nuevos líderes que puedan enfrentar los desafíos del futuro”.

Sin embargo, el líder de este partido político enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Y esto es porque cuando era rector de la UNI designó a Sonia Ana Ulloa como secretaria general de la UNI, sin la aprobación del Consejo Universitario y tampoco cumplía los requisitos mínimos.