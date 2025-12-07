HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juez Concepción Carhuancho canta ‘Triciclo Perú’ de Los Mojarras en concierto: “El Perú es de todas las sangres"

El juez conocido por enviar a prisión preventiva a Keiko Fujimori y Ollanta Humala, mostró una nueva faceta rockera nunca antes vista.

Juez Richard Concepción Carhuancho se luce cantando 'Triciclo Perú'. Foto: composición LR
Juez Richard Concepción Carhuancho se luce cantando 'Triciclo Perú'. Foto: composición LR

Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y una de las figuras más mediáticas del Poder Judicial, protagonizó un inusual debut musical al interpretar el tema “Triciclo Perú” de la banda de rock Los Mojarras durante un evento legal.

El inesperado show tuvo lugar en el congreso jurídico “Vivo x el Derecho”, organizado por el portal especializado LP - Pasión por el Derecho, en conmemoración de su décimo aniversario. Ante una numerosa audiencia compuesta por profesionales y estudiantes de derecho, el magistrado subió al escenario y, antes de entonar la icónica canción popularizada por Hernán Condori, ‘Cachuca’, lanzó una potente arenga que encendió al público: “¡Para el Perú carajo!”.

Al finalizar su canto, no dudo enmandar saludo a todas los departamentos: "Para todo el Perú, Cajamarca, Chiclayo, Ayacuho, Huánuco, Hunacayo, Iquitos. Esto va para ustedes, el Perú es de todas las sangres".

El juez, quien lucía su habitual traje formal, demostró una nueva faceta muy diferente al de su riguroso papel en los estrados judiciales. Su interpretación de "Triciclo Perú", una canción que refleja la realidad y la resiliencia peruana, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El evento “Vivo x el Derecho” fue un encuentro que reunió a juristas destacados a nivel nacional e internacional, incluyendo a César Nakazaki, Juan Monroy Gálvez y Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. A pesar de la seriedad de las conferencias, la participación artística del juez Carhuancho puso el lado festivo y emotivo al evento.

Viral en redes

Rápidamente, los videos de la actuación se viralizaron en plataformas como TikTok, desatando una ola de reacciones positivas entre los usuarios. Los comentarios se centraron en destacar la "faceta humana" del magistrado, quien es ampliamente conocido por su firmeza en la aplicación de la prisión preventiva en casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción.

Entre los mensajes más aplaudidos se leían: “Richard Concepción Carhuancho, de los pocos jueces valientes y probos que quedan” y “Este señor es un ser humano completo: ríe, canta y llora y es un buen juez”, reflejando el afecto y el reconocimiento que una parte de la ciudadanía le tiene al juez, cuyas decisiones han marcado la historia reciente del país.

Concepción Carhuancho ha sido una figura central en la política y el derecho peruano, siendo el responsable de dictar órdenes de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia en 2017, y, posteriormente, contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Más recientemente, sus resoluciones también han tocado figuras de la política actual, como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

