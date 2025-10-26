Hermano de César Acuña es señalado por colaboradores eficaces como parte de red de corrupción de Frigoinca en La Libertad

Corrupción en La Libertad. Un reportaje de Latina Noticias reveló que uno de los nombres que aparece en los documentos de la Fiscalía como parte de la red de corrupción tejida por Frigoinca es el de Óscar Acuña Peralta, jefe político de Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad y hermano del líder del partido, César Acuña Peralta. Óscar Acuña, quien sería el candidato congresal que iría con el número 1 en La Libertad en las próximas elecciones, habría tenido injerencia para facilitar permisos para la fabrica de Frigoinca en Chepén, La Libertad.

La investigación periodística, basada en testimonios de un colaborador eficaz del Ministerio Público, señala que Óscar Acuña habría recibido decenas de miles de soles de parte de Frigoinca para favorecer sus operaciones en La Libertad. El colaborador detalló que los pagos habrían sido realizados a través de intermediarios y con la participación de personajes vinculados al entorno político regional.

El testimonio indica que el empresario fallecido Nilo Burga Malca llevó a Nelson Pienda Astopilco a una reunión con Óscar Acuña en las oficinas de APP en Trujillo. Según la versión fiscal, estos encuentros habrían tenido como objetivo establecer vínculos entre la empresa y funcionarios del Gobierno Regional para facilitar procesos administrativos.

Consultado por Latina, Óscar Acuña confirmó que Burga Malca efectivamente visitó las oficinas partidarias en Trujillo, aunque sostuvo que el motivo fue otro: “Buscaba mi apoyo para contactar al gerente regional de Salud, Aníbal Morillo”, declaró. El dirigente negó cualquier relación irregular con Frigoinca y afirmó que las conversaciones “no llegaron a nada más”.

Óscar Acuña habría recibido S/77.000 en sobornos de Frigoinca, según colaborador eficaz

No obstante, los reportes de la Fiscalía a los que accedió Latina contradicen esta versión. Según la documentación, entre octubre y diciembre de 2023, Óscar Acuña habría recibido seis depósitos que en conjunto suman S/77.000. Aunque el dirigente negó que se le haya transferido dinero varias veces, reconoció que en una oportunidad sí recibió un monto que estimó en 15.000 soles, sin precisar su origen.

El caso también salpica al gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, quien, de acuerdo con el colaborador eficaz, habría recibido S/60.000 entre marzo y agosto de 2024. Este dinero le habría sido entregado mediante Milton Brocca, un intermediario que registra más de 20 visitas al Gobierno Regional durante ese periodo.

Finalmente, informes de fiscalización sobre la planta de Frigoinca concluyeron que las instalaciones cumplían con los requisitos sanitarios, pese a observaciones previas. Parte de esos informes fueron firmados por el propio Morillo y por el técnico Jorge Silva Chuna, subordinado suyo. Ambos son señalados por colaboradores eficaces como receptores de sobornos destinados a favorecer a Frigoinca en La Libertad.